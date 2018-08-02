В Якутске пожар уничтожил частную баню

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 августа 2018 г. в 07.37 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автопогрузчик в Алданском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем повреждены кабина и отсек двигателя на общей площади 6 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

01 августа 2018 г. в 17.27 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частной бани на улице Солнечная г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены баня по всей площади 20 кв.м. и забор на 15 пог.м. Спасена рядом стоящая дача. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.