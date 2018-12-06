В Якутске поздравили ветерана – участницу обороны Москвы

5 декабря в России отмечается День Воинской Славы России – 77 годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

В этот день заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Романовна Степанова, участник Великой Отечественной войны, почетный председатель Якутского городского Совета ветеранов Михаил Дмитриевич Попов, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Иванович Матвеев поздравили ветерана Великой Отечественной войны, единственную участницу обороны Москвы, проживающую в столице нашей республики – Лилию Николаевну Коптелову.

Лилия Николаевна родилась 19 августа 1925 года. Ушла на фронт в 1942 году, служила в пехоте, демобилизовалась в 1945 году. Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны.