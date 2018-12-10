В Якутске поздравили Героев соцтруда и вдов Героев Российской федерации

7 декабря в Якутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. День героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

На мероприятии присутствовали Герой Социалистического Труда, заслуженный агроном Российской Федерации, депутат Верховного Совета СССР VIII, IX, X, XI созывов, почетный гражданин РС(Я) Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов Екатерина Иннокентьевна Новгородова с супругом участником Великой Отечественной войны Николаем Семеновичем Назаровым, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР, депутат Верховного Совета Якутской АССР двух созывов, почетный гражданин PC(Я), Олекминского улуса и г. Якутска Михаил Семенович Сергеев, полный кавалер ордена Трудовой Славы трех степеней, заслуженный строитель РСФСР, почетный гражданин г. Якутска Май Саввич Третьяков, вдова Героя Российской Федерации, подполковника милиции Александра Александровича Рыжикова Галина Анатольевна Рыжикова, вдова Героя Социалистического труда Степана Егоровича Филиппова Лидия Ивановна Филиппова, вдова Героя Социалистического труда Прокопия Иннокентьевича Быканова Мария Николаевна Аммосова, участник Великой Отечественной войны, почетный председатель Совета ветеранов г. Якутска Михаил Дмитриевич Попов, участница Великой Отечественной войны Лилия Николаевна Коптелова.

С поздравительной речью выступили заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Ивановна Евсикова, руководитель управления социальной защиты населения и труда Якутска Семен Иванович Матвеев. Завершилось мероприятие общим фотографированием и вручением памятных подарков.

ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты

населения и труда г.Якутска при МТ и СР РС (Я)»