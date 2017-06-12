В Якутске поймано 800 любителей тонированных стекол

С 1 по 9 июня в Якутске прошли рейдовые мероприятия по тонированным транспортным средствам. Всего инспекторами ДПС было выявлено свыше 100 нарушений, связанных с управлением автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не отвечает требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Напомним, что согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за данное нарушение законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Вместе с постановлением о наложении административного штрафа, если водитель отказывается устранить тонировку на месте, то выдается требование на устранение нарушения, на основании которого водитель должен снять тонировочную пленку в течение 10 дней. Такие требования в ходе рейдов получили свыше 30 автомобилистов.

В случае неисполнения данного требования водитель привлекается к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Отметим, что в прошлом году 3 автолюбителя по решению суда за аналогичное правонарушение были подвержены административному аресту на срок 2 суток.

Мероприятия по выявлению тонированных автомобилей продолжатся в течении всего лета. Так, только в этом году автоинспекторами составлено уже около 800 административных материалов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Уважаемые водители, обращаем ваше внимание, что тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий, особенно в темное время суток. Не подвергайте себя и окружающих опасности!