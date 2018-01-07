В Якутске пойман таксист-бутлегер

5 января участковыми уполномоченными 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» в ходе профилактических мероприятий был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции из автомашины.

45-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» занимался незаконной розничной торговлей спиртосодержащими продуктами. В своих объяснениях мужчина рассказал, что занимается частным извозом и в качестве дополнительного дохода решил заняться торговлей алкоголем, зная что данный вид деятельности запрещен и преследуется законом.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации. Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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