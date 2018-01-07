5 января участковыми уполномоченными 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» в ходе профилактических мероприятий был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции из автомашины.
45-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» занимался незаконной розничной торговлей спиртосодержащими продуктами. В своих объяснениях мужчина рассказал, что занимается частным извозом и в качестве дополнительного дохода решил заняться торговлей алкоголем, зная что данный вид деятельности запрещен и преследуется законом.
На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации. Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
В Якутске пойман таксист-бутлегер
5 января участковыми уполномоченными 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» в ходе профилактических мероприятий был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции из автомашины.