В Якутске появится бесплатный Wi-Fi

В Год новаторства в Якутске на территории Старого города и в Центральном парке культуры и отдыха появятся точки доступа к бесплатному Wi-Fi.

«Проект бесплатного доступа к Wi-Fi в общественных пространствах города Якутска готов к запуску. Сейчас точки доступа открыты в тестовом режиме. Ведутся работы по размещению городских порталов на стартовую страницу, где будут доступны 4 городских ресурса – Якутск.рф, OneClickYakutsk, Openbudget.yakadm.ru, Map.yakadm.ru,» — рассказал и.о. директора МКУ «Центр информационных технологий» Николай Ушницкий.

В ближайшие годы проект по внедрению бесплатного Wi-Fi будет растиражирован на всех городских общественных пространствах. Торжественный запуск новых точек Wi-Fi состоится в Якутске на следующей неделе.