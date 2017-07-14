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14 июля 2017, 12:50
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В Якутске появится 12 новых социальных объектов     

Одной из проблем города Якутска остается нехватка мест в образовательных учреждениях, и без ввода в эксплуатацию новых социальных объектов сложившуюся ситуацию решить невозможно. Учитывая существующие нагрузки на бюджет, наиболее эффективным решением задачи является привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

В 2015 году впервые в истории столицы республики прошел конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве. Его выиграла строительная компания «Газэнергомонтаж», входящая в группу компаний «ВИС». Принцип соглашения заключается в том, что Окружная администрация г. Якутска предоставляет строительной компании земельный участок, которая, в свою очередь, на свои средства разрабатывает проект, строит, а затем вплоть до 2026 года обеспечивает техническое обслуживание объектов. По истечении этого срока регион возмещает инвестору все расходы.

В Якутске к 2019 году появится 12 социальных объектов — 5 детских садов, 2 школы, Центр детского творчества, библиотека, многофункциональный развлекательный комплекс, национальная школа «Айыы Кыhата» и Международная Арктическая школа. 7 объектов будут сданы в эксплуатацию в 2018 году, остальные 5 – в 2019 году.

Строительство сейчас идет на всех площадках. Весь проект подразумевает 2 600 свай, из которых уже погружено 2 200. Так, свайные работы завершены на площадках Дворца современного искусства им. Юрия Гагарина, школ № 6 и № 25, детских садов № 30 «Малышок» и № 75 «Ивушка».

Дворец современного искусства им. Юрия Гагарина по ул. Можайского вместит в себя киноконцертный зал на 500 зрителей, кабинеты для клубных формирований, переговорные комнаты, зимний сад, мастерские и танцевальный зал. На сегодняшний день идет заливка бетонного перекрытия цокольного этажа.

На площадке школы № 25 на 350 мест по ул. Якова Потапова армируется фундаментная плита цокольного этажа, ожидается заливка бетона. Как рассказывают строители, земельный участок оказался достаточно проблемным. На месте, где находилось старое здание, произошло растепление грунта, поэтому новая школа строится в нескольких метрах от него.  Необходимо подождать 5-10 лет, чтобы грунты вновь вернулись в вечно-мерзлое состояние, так что здесь обустроят детскую площадку и зеленую зону. В трехэтажном здании будет библиотека с читальным залом, два спортивных зала, актовый зал с костюмерной и артистической комнатами. Для всестороннего развития школьников откроются классы русской национальной культуры и культуры коренных народов, компьютерный класс, а также кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия.

Темпы строительства трехэтажной школы № 6 на 500 мест по ул. Автодорожная такие же, как и у школы № 25.

Земельный участок детского сада № 75 «Ивушка» по ул. Ильменская оказался обводненным. Проблему удалось решить за счет поднятия вертикальной отметки земли и применения дренажной системы. На данном этапе идет заливка перекрытия цокольного этажа и монтаж вертикальных конструкций. Трехэтажный детский сад рассчитан на 240 детей. Особенность здания заключается в его трансформируемости. Например, спальная комната будет легко превращаться в игровую.

На площадке детского сада № 30 «Малышок» по ул. Пионерская уже начато строительство первого этажа.

Новое здание на 200 мест появится на месте старого, которое признано аварийным и снесено в прошлом году. На трех этажах будут расположены игровые, спальные и учебные зоны, зал для занятий физкультурой, музыкальный зал и театральная студия. Для всестороннего развития детей оборудуют кабинеты компьютерной техники и изобразительных искусств. Медицинский блок дополнят физио-кабинет, кабинет стоматолога, психолога и логопеда, отдельно будет обустроена сенсорная комната. Проектом предусмотрено строительство бассейна. Прилегающую территорию планируется разбить на зоны для занятий и укомплектовать игровыми и спортивными снарядами.

Свайные работы продолжаются на площадке Международной арктической школы на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор» — на сегодня погружено 2/3 свай.

Школа будет состоять из шести блоков разной этажности, включая отдельный спортивный блок, и рассчитана на 220 учеников. Планировка предусматривает организацию максимально комфортного процесса обучения для всех групп школьников. Здесь будут лаборантские, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, фонтан, рекреационная зона с зимним садом, актовый зал с костюмерной и помещением для декораций, конференц-зал, планетарий, музей арктической цивилизации и кинопроекционная, спортивный и хореографический залы, бассейн, душевые кабины. На благоустроенной территории расположатся площадки для подвижных и спортивных игр – баскетбола, волейбола, футбола и гимнастики в комбинации с секторами для прыжков в длину и высоту.

Один из социальных объектов строится в пригороде. Это трехэтажный детский сад на 240 мест в селе Сырдах. Помимо групповых ячеек, рассчитанных на 12 ясельных, подготовительных, средних и старших групп, будут устроены столярная мастерская, кабинет сенсорики, кабинет дополнительного образования, физкультурный и хореографический залы, зал для музыкальных занятий, детский театр. В медицинском блоке предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также тренинговый психологический зал. Методическая работа педагогов будет осуществляться в кабинете с интернет-библиотекой.

В 203 микрорайоне привычные сваи забивать не станут, здания строятся на монолитных фундаментах.

Строительство идет на площадках всех пяти социальных объектов – двух детских садиков, школы «Айыы кыhата», Центра детского творчества и библиотеки. Из 22 тысяч кубов бетона уже залито 6 тысяч кубов, что составляет порядка 20 %. Затем ожидается устройство колонн и вертикальных конструкций.

Так будет выглядеть национальная школа «Айыы кыьата» на 550 мест, укомплектованная самым современным оборудованием.

А такими будут два детских садика. Каждый на 315 мест.

Центр детского творчества и библиотека соединятся галереей. Творческий центр планируется оснастить музыкальными инструментами и другим оборудованием для творческого развития подрастающего поколения. В библиотеке будет автоматизированная система выдачи книг. Для маломобильных групп населения предусматрены пандусы и подъемники.

Все 12 объектов будут отличаться высокой энергоэффективностью и оборудованы по самым высоким стандартам, которые применяются как в Российской Федерации, так и в ряде стран Европы.

«Уверены, что до конца строительного сезона выполним намеченные планы. Сейчас ведутся работы на всех 12 объектах, отставаний в графике нет. В этом году планируем завершить устройство каркасов с ограждающими конструкциями. Исходя из текущей ситуации, ряд объектов планируем сдать досрочно», — говорит начальник Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Андрей Урум.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска 
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