В Якутске появился «водопад любви»

По направлению «Благоустройство» проекта «Народный бюджет» 28 июля в Якутске состоялось торжественное открытие мини-водопада любви у подножия горы Чочур Муран, рядом с архитектурно-этническим памятником «Бриллиантовое сэргэ».

В торжественном мероприятии приняли участие советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального комплекса и энергетики Наталья Демина, руководитель Управления Сайсарского округа Максим Сыромятников, представители Совета ветеранов Автодорожного округа и клуба «Чэбдик», бойцы студенческого строительного отряда «Кээкис», жители и гости столицы.

Автором проекта является почетная старейшина республики, ветеран тыла и медицинской службы, 84-летняя жительница города Якутска Мария Федорова. Это уже второй ее проект, который Мария Афанасьевна реализует в рамках «Народного бюджета».

«С идеей о создании мини-водопада со мной поделился Олег Неустроев, ранее возглавлявший Управление Сайсарского округа. Идея мне понравилась и в рамках дальнейшего благоустройства архитектурно-этнической площадки «Бриллиантовое сэргэ» мне захотелось создать мини-водопад, который стал прекрасным дополнением к ансамблю ландшафтного дизайна. С проектом я приняла участие в «Народном бюджете» и выиграла грант в размере 400 тысяч рублей. Уверена, что мини-водопад станет еще одним украшением нашего города Якутска, куда с удовольствием будут приезжать молодые пары, влюбленные, семьи с детьми, поэтому я решила назвать свой проект «Мини-водопад любви», — рассказывает Мария Афанасьевна.

Советник главы города Якутска Наталья Демина отметила, что, несмотря на почетный возраст, Мария Афанасьевна полна сил и энергии, готова реализовывать множество интересных проектов, которые могут стать новыми достопримечательностями столицы: «Туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты» ежегодно посещает большое количество туристов и горожан, которые теперь смогут останавливаться и на этой площадке, чтобы полюбоваться водопадом и сфотографироваться на память. Немногие знают, что автором таких замечательных проектов является ветеран труда, человек с активной жизненной и гражданской позицией Мария Афанасьевна Федорова. Она своей работоспособностью, интересными идеями и проектами подает нашей молодежи положительный пример».

Начальник Управления Сайсарского округа Максим Сыромятников рассказал, что в ближайшее время территория мини-водопада будет благоустраиваться, здесь будут установлены урны, скамейки, посажены саженцы, скосят камыш. «Планируем провести работы по ремонту и замене светодиодов «Бриллиантового сэргэ», которые вышли из строя. Отрадно, что проект охватывает благоустройство территорий нескольких туристических объектов: «Царство вечной мерзлоты», горы Чочур Муран, архитектурно-этнического памятника «Бриллиантовое сэргэ». Мини-водопад стал вторым крупным проектом, реализуемым в рамках «Народного бюджета» на территории Сайсарского округа, поэтому проект народных инициатив продолжает показывать положительные результаты в деле благоустройства и развития городских территорий», — говорит Максим Валерьевич.

В реализации проекта активное участие приняли бойцы студенческого строительного отряда «Кээкис» Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Командиру отряда Николаю Гоголеву от автора проекта было вручено благодарственное письмо, а бойцам отряда памятные значки.

Мария Федорова поделилась, что у нее есть еще одна идея, которую она хочет воплотить в жизнь уже в следующем году. «Новый проект касается благоустройства данной площадки, но пока идею не буду раскрывать. Подготовлю проект и приму участие в грантовом конкурсе «Народный бюджет», — говорит Мария Афанасьевна.

Подруга Марии Федоровой, член общества «Чэбдик» Екатерина Максимова призывает горожан и гостей столицы бережнее относиться к водопаду любви: «Уверена, что мини-водопад станет замечательным подарком для всех горожан к 385-летию города Якутска. Хочу, чтобы молодежь, горожане и гости столицы ценили мини-водопад, соблюдали чистоту и порядок. Проект очень красивый, шум воды настраивает на романтический и лирический лад, надеемся, что сюда будут приезжать молодожены, влюбленные пары».

Строительство одного из проектов направления «Благоустройство» грантового конкурса народных инициатив «Народный бюджет — 2017» завершено. Теперь у архитектурно-этнического памятника «Бриллиантовое сэргэ» появилась полноценная благоустроенная площадка.