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Культура & Образование
6 сентября 2018, 11:02
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В Якутске появился новый стрит-арт

7 сентября 2018 г.в 14:00 Национальный художественный музей РС(Я) совместно с Окружной администрацией “Город Якутск” приглашают Вас на торжественное открытие арт-объекта «Хомус» (стрит-арт) якутского молодого художника Софьи Шиловой в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства  BY-18.

Арт-объект реализован при поддержке ОА “Город Якутск”.

Софья Шилова – выпускница Якутского художественного училища им. П.П. Романова и Арктического государственного института культуры и искусств, графический дизайнер, иллюстратор. Для биеннале С. Шилова расписала здание аптеки (Кузьмина, 10) в  Гагаринском округе: «Я сразу представляла, что это будет  округ, в котором я живу – Гагаринский. Также я понимала, что для Гагаринского округа необходима тема космоса, для Якутска – национальный колорит, для меня – моя любовь к природе и музыке. Так и получился проект «Хомус», соединяющий в себе все три составляющие».

Погружаясь в городское пространство и вступая с ним в диалог, художник обращается к хомусу – сакральному символу национальной культуры народа Саха. Используя стиль книжных иллюстраций и вдохновляясь сказками, Софья Шилова выводит рассказ со страниц на стену.

Место проведения: здание аптеки по адресу:г. Якутск. ул. Кузьмина, 10.

Источник: ГБУ ГМХК Национальный художественный музей РС (Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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