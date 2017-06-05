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5 июня 2017, 18:00
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В Якутске появился новый автобусный маршрут №9

В целях повышения удобства и комфортности передвижения населения в городских маршрутных автобусах, Окружной администрацией города Якутска ведется активная работа по оптимизации маршрутной сети. Так, по многочисленным просьбам жителей с. Пригородный с 1 июня текущего года организовано движение нового автобусного маршрута №9.

Автобусы нового маршрута следуют из микрорайона «Лена» с. Пригородный до ул. Авиационная и обратно. Новый маршрут пролегает по центральным улицам города: Автодорожная, Ойунского, Пояркова, Кирова, Лермонтова, Халтурина, Дзержинского. Благодаря внедрению нового маршрута пенсионерам стало удобнее добираться до городских поликлиник, Крестьянского рынка, а школьникам и молодежи до студгородка.

Начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска Николай КСЕНОФОНТОВ рассказал, что в летнее время маршрут №9 запущен в качестве пилотного, поэтому сейчас ведется мониторинг и анализ пассажиропотока:

«На сегодняшний день по маршруту №9 ездят пять автобусов МУП «ЯПАК». Интервал передвижения составляет 30 минут. Если данный маршрут будет востребован населением, то мы его закрепим на постоянной основе. По данному маршруту автобусы начинают движение с микрорайона «Лена» с. Пригородный, оттуда выходят на Покровский тракт, затем едут до круговой развязки, откуда выходят на ул. Автодорожная и далее по центральным улицам города доезжают до конечной остановки, расположенной на ул. Авиационная».

Руководитель администрации с. Пригородный Петр ИЛЬДЕРКИН отмечает, что новость о внедрении нового дополнительного маршрута жители села восприняли с большой радостью:

«Территория с. Пригородный с каждым годом расширяется, а это значит, что увеличивается и количество жителей. Взять, например, микрорайон «Лена», в котором сейчас проживает порядка 1,5 тыс. человек. Жители микрорайона не раз поднимали вопрос внедрения дополнительного маршрута, который бы заезжал на территорию микрорайона, поэтому теперь им стало намного удобнее ездить в город. В 2015 году в нашем селе открылся новый детский сад «Жемчужинка», куда детишек водят не только жители с. Пригородный, но и города Якутска.  Поэтому внедрение нового маршрута очень востребовано и среди родителей воспитанников детского сада».

В прошлом году силами администрации с. Пригородный были проведены работы по асфальтированию дороги, доезжающей до микрорайона «Лена». Асфальтирование подъездной дороги стало хорошим подспорьем для внедрения нового автобусного маршрута.

Жители с. Пригородный успели оценить движение нового маршрута и выражают благодарность руководству Окружной администрации города Якутска, администрации с. Пригородный и отделу организации и контроля транспортной деятельности.

Татьяна Романихина: «Очень удобно стало ездить в город. Вышел из дома, буквально рядом остановка, сел в автобус и через несколько минут ты уже в городе. Водители ездят строго по расписанию. До внедрения дополнительного маршрута мы ездили только на 103 маршруте, а теперь стало гораздо удобнее.

Галина Гандер: «На новый маршрут я села впервые, поэтому еще не до конца оценила его преимущества. Но могу сказать, что жителям с. Пригородный стало намного удобнее добираться в город и обратно.

Айтал Петров: «Я являюсь студентом, поэтому мне часто приходится ездить на автобусе. Очень понравилось, что маршрут №9 едет по Сайсарскому мосту и останавливается возле столовой «Сергелях».

Маршрут №9 начинает свое движение с 07.00 утра.

Время отправления из микрорайона «Лена» с. Пригородный: 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.40, 20.20.

Время отправления от ул. Авиационная: 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10,09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20-00.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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