В Якутске появился новый арт-объект

Десять блогеров, вышедших в очередной этап проекта, расписали здание НВК «Саха» патриотическим стрит-артом «Я из Якутии». Авторы вдохновились арт-объектом «Я из Сибири» Новосибирска и «Made in LA» в Лос-Анджелесе.

Участники социального проекта «Битва Блогеров» создали объект стрит арт «Я из Якутии» на фасаде здания «НВК Саха». На картине изображена необъятная природа Якутии – заснеженные леса, горы и северное сияние.

По словам организатора и автора рисунка Марики Аммосовой, он призван популяризировать нашу республику. Она не скрывает, что арт является продолжением таких надписей, как «Я из Сибири» в Новосибирске и «Made in LA» в Лос-Анджелесе.

«Мы очень старались и очень надеемся, что рисунок понравится гостям и жителям столицы. Я думаю, рисунок будет отлично сочетаться с якутской телевизионной башней, когда она горит яркими огнями» — подчеркнула участница «Битвы блогеров» Елена Аммосова.

В проекте осталось десять человек, сейчас каждый из них должен испытать себя в качестве риэлтора. Вскоре нас ожидает народное голосование, которое решит, кто станет обладателем 1-комнатной квартиры от «Транстрой». Имя победителя станет известно 8 сентября