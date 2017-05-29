В Якутске появится новый автобусный маршрут № 9

Уважаемые горожане! По многочисленным просьбам жителей села Пригородный с 1 июня текущего года в Якутске будет организован новый автобусный маршрут № 9, следующий из микрорайона «Лена» села Пригородный до улицы Авиационная и обратно. Расписание автобуса № 9: Время отправления из п. Пригородное: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-00 17-30 18-00 18-30 19-00 19-40 20-20 Время отправления от ул. Авиационная: 7-10 7-40 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-10 11-40 12-10 12-40 13-10 13-40 14-10 14-40 15-10 15-40 16-10 16-40 17-10 17-40 18-10 18-40 19-10 19-40 20-00 comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82