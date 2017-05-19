В Якутске появилась Аллея дружбы народов Якутии

19 мая у Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского появилась Аллея дружбы. 52 саженца шиповника, лиственницы и сосны посадили Иван ЛУЦКАН, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я), председатель Русской общины Людмила МЕДВЕДЕВА и представители молодежи татарской и киргизской организаций столицы.

Создание аллеи прошло в рамках всероссийской акции «Посади дерево», а также посвящено 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Иван ЛУЦКАН, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я):

— Сегодня мы посадили Аллею дружбу, тем самым дали старт республиканскому проекту, который инициировало Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии, молодежное правительство республики. Отрадно, что аллея появилась рядом с Домом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, где сконцентрирована деятельность всех национально-культурных объединений. Аллея дружбы народов символизирует нашу многонациональную республику: представители разных национальностей вместе строят и развивают Якутию.

Тимур АЛИМОВ, член совета молодежной ассамблеи народов РС(Я), представитель татарской общины:

— Невероятно рад, что стал участником создания Аллеи дружбы. Это доброе дело, начатое в Год экологии, посвящено знаменательным событиям в республике. Уверен, что аллея станет украшением нашей столицы, а также символом дружбы и согласия.