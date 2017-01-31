В Якутске построят вторую очередь круглогодичной теплицы

На днях в рамках рабочего визита представителей японской Корпорации «Хокко» в городе Якутске глава города Айсен Николаев встретился с руководителем отдела строительства Корпорации «Хокко» Хироаки Масе, начальником отдела строительства Корпорации «Хокко» Хиротсуги Миура и коммерческим директором АО «Хоккайдо Корпорэйшн» Дмитрием Камлия.

В рабочей встрече приняли участие председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмила Николаева, и.о. генерального директора ООО «АЭБ-Капитал» Валерий Колодезников, директор ООО «Саюри» Дмитрий Захаров, заместитель главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов и руководители структурных подразделений Окружной администрации.

Стороны обсудили вопросы реализации второго этапа инвестиционного проекта по строительству круглогодичного тепличного комплекса на территории сеела Сырдах для выращивания овощей открытого грунта и зелени.

Представители японской компании презентовали проект строительства второй очереди тепличного комплекса, рассказали о применениях японских технологий, уделив особое внимание вопросам энергообеспечения, водоотведения и пуско-наладочным работам. Было отмечено, что при строительстве второй очереди тепличного комплекса, как и при строительстве экспериментальной теплицы, будут учтены все климатические особенности северного региона.

В рамках реализации важного инвестиционного проекта до 2020 года на территории Индустриального парка «Кангалассы» планируется построить круглогодичную теплицу общей площадью 32 000 кв. м. Проект внедряется в три этапа, первый построен в декабре прошлого года с вводом экспериментальной теплицы. Сегодня здесь выращиваются томаты, которые поставляются в детские дошкольные учреждения и продаются в магазинах Якутска.

Инвестиционный проект вошел в перечень ключевых российско-японских проектов по созданию тепличных комплексов на территориях ТОСЭР Дальнего Востока. Ожидается, что когда комплекс выйдет на полную мощность, сможет обеспечивать свежими овощами и зеленью 40% потребностей населения столицы.