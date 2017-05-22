В Якутске понизился уровень воды в реке

Вскрытие реки Лена в районе села Табага городского округа «город Якутск» произошло 16 мая. Уровень воды на 20 часов составлял 559 см. от «0» поста. 18 мая вода вышла на пойму Зеленого луга. По состоянию на 22 мая уровень воды составляет: с.Табага – 708 см (изменение -10) при критических 970 см; г.Якутск – 467 см (изменение -16) при критических 780 см; мкрн. Кангалассы – 792 (изменение -34) при критических 1218 см.

Отметим, что 15 мая был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Во всех территориальных органах управления Окружной администрации города Якутска было введено круглосуточное дежурство руководящего состава.

Организована работа оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «город Якутск».

При повышении уровня воды были развернуты спасательные посты в мкрн. Даркылах и Кангалассы. В состав спасательных постов входили сотрудники ГИМС МЧС России по РС (Я), Службы спасения РС (Я), МУ МВД России «Якутское», Управления здравоохранения и администраций.

Был развернут пункт временного размещения №5 на базе Якутского промышленного техникума для эвакуируемого населения. Организован подворовой обход населения мкрн. Даркылах.

В настоящее время, в связи с понижением уровня воды в реке Лена, снято круглосуточное дежурство, все службы работают в штатном режиме.