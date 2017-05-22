АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
6
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.50
 63.17
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.05.2017, 23:42
Происшествия
В Якутске понизился уровень воды в реке
22.05.2017, 22:36
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 21.00 22 мая  
22.05.2017, 22:19
Красота & Здоровье
В Якутском доме ребенка открылось отделение паллиативной помощи детям
22.05.2017, 21:19
Экономика
ЛОРП: Первый теплоход с грузом прибыл в Якутск!
22.05.2017, 19:14
Культура & Образование
«Алданская весна» вновь в поиске талантов
22.05.2017, 18:06
Республика
 В Якутии открыта навигация!
22.05.2017, 17:58
Культура & Образование
Афиша
Порадуйте своих детей озорным мюзиклом о дружбе!
22.05.2017, 17:44
Столица
Месячник саночистки на территории микрорайона Кангалассы
22.05.2017, 17:39
Столица
В Якутске завершились дебаты предварительного голосования партии ЕР
22.05.2017, 17:29
Культура & Образование
Афиша
Далаана: Ырыам дууhата
22.05.2017, 17:16
Республика
Якутские энергетики требуют соблюдать правила энергобезопасности
22.05.2017, 17:12
Столица
28 мая поддержи своего кандидата! Участки предголосования в Якутске
22.05.2017, 17:00
Красота & Здоровье
Анонс
РСК «Стерх»: Позаботьтесь о летнем отдыхе детей и выиграйте LandCruiserPrado!
22.05.2017, 16:57
Спорт
Ориентиры для легкоатлетов к «Играм Манчаары»
22.05.2017, 16:41
Культура & Образование
Смена «Регион-14» подняла свой флаг в «Сосновом бору»
22.05.2017, 16:29
Финансы
Весна и Россельхозбанк – лучшее сочетание для покупки недвижимости
22.05.2017, 16:23
Экономика
ФАПК «Якутия» — #ILikeYakutsk
22.05.2017, 16:13
Общество
В Энергосбыте прошел День самоуправления
22.05.2017, 15:13
Культура & Образование
Николин день в Высшей школе музыки
22.05.2017, 15:04
Происшествия
Автоледи ответит за свое агрессивное поведение
22.05.2017, 14:58
Республика
 Памятнику снайперу Ивану Кульбертинову — быть!
22.05.2017, 14:42
Республика
Победители якутского этапа конкурса «Полицейский дядя Степа»
22.05.2017, 14:29
Культура & Образование
Весна достижений «КЫЛ САХа»
22.05.2017, 14:17
Красота & Здоровье
 Do no harm.
22.05.2017, 13:35
Общество
Наши деды — в рядах Бессмертного полка!
22.05.2017, 13:13
Красота & Здоровье
Рожденные на Алданской земле: Счастье семьи прирастает детьми
22.05.2017, 12:36
Культура & Образование
Позитив
В Якутске дан старт к установлению рекорда Гиннесса
22.05.2017, 12:09
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 12.00 22 мая
22.05.2017, 12:04
Спорт
Команда аэропорта «Якутск» – победитель турнира по волейболу среди авиаторов
22.05.2017, 11:59
Экология
В Якутске медики высадили 300 саженцев по улице Лермонтова
22.05.2017, 11:51
Культура & Образование
Эксклюзив
«Алые паруса» по–потаповски
22.05.2017, 11:43
Происшествия
Село Березовка опять находится под угрозой затопления  
22.05.2017, 10:43
Культура & Образование
Якутяне завоевали 5 медалей на V национальном чемпионате профмастерства WorldSkills Russia
22.05.2017, 10:40
Общество
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии соболезнует
22.05.2017, 10:38
Культура & Образование
Разговор с переводчиком Книги Притчей Соломона с древнего иврита на якутский
22.05.2017, 10:29
Происшествия
Суд приостановил деятельность ООО «Экосервис–Якутия» на 90 суток
22.05.2017, 10:22
Происшествия
Внимание! В Якутске участились кражи велосипедов
22.05.2017, 10:18
Экономика
Сегодня началась акция по оплате взносов  без пени «Прощёные дни»
22.05.2017, 10:11
Экономика
В Якутии установлены тарифы на паромные переправы
22.05.2017, 10:04
Происшествия
Энергообъекты ЦЭС под пристальным вниманием
22.05.2017, 9:23
Спорт
Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ
22.05.2017, 9:08
Республика
Расплескавшаяся «Синева» голубых беретов в Томмоте
22.05.2017, 9:02
Происшествия
В Среднеколымске начался спад уровней воды
22.05.2017, 8:54
Происшествия
В Вилюйске загорелся подъезд в жилом доме
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
22.05.2017, 8:16
Общество
Сегодня, в 11:25 слушайте радиопередачу «Гражданский контроль», посвященную развитию Арктики
22.05.2017, 8:13
Общество
Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции
22.05.2017, 7:13
Спорт
В Якутске прошло Открытое первенство по плаванию в холодной воде
21.05.2017, 23:32
Общество
Часть мощей святителя Николая Чудотворца в России
21.05.2017, 21:37
Происшествия
Паводок – 2017: Сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе
21.05.2017, 21:21
Происшествия
У поселка Сангар охотники оказались отрезаны от внешнего мира льдами
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 12:48
Общество
Прощание с Александром Романовым состоится в ГТОиБ
21.05.2017, 11:41
Желток
Позитив
Фотофакт: Городской заяц вырос!
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 11:00
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая
21.05.2017, 10:02
Культура & Образование
Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»
21.05.2017, 9:45
Происшествия
В Якутске на ул. Авиаторов сгорело помещение технического назначения
21.05.2017, 8:55
Культура & Образование
Молодые профессионалы Якутии вошли в ТОП-10
21.05.2017, 8:31
Путешествия
Спешите на речные круизы «Две столицы»
20.05.2017, 23:11
Культура & Образование
Якутская кадетская школа проводила в большую жизнь своих выпускников
20.05.2017, 23:07
Происшествия
У «Мегафона» возникли проблемы со связью
20.05.2017, 20:12
Экономика
Продлеваем срок службы кухни
20.05.2017, 20:06
Общество
Некролог
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование
20.05.2017, 20:02
Столица
Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе
20.05.2017, 16:19
Общество
Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит
20.05.2017, 16:17
Столица
Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”
20.05.2017, 15:20
Общество
«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову
20.05.2017, 15:16
Общество
Россия  отмечает  День  Полярника
20.05.2017, 15:13
Общество
Александр Афанасьевич Романов туһунан үтүө өйдөбүл умнуллуо суоҕа
20.05.2017, 15:10
Столица
В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников
20.05.2017, 15:10
Общество
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   
Архив новостей
Происшествия
22 мая 2017, 23:42
101

В Якутске понизился уровень воды в реке

Вскрытие реки Лена в районе села Табага городского округа «город Якутск» произошло 16 мая. Уровень воды на 20 часов составлял 559 см. от «0» поста. 18 мая вода вышла на пойму Зеленого луга. По состоянию на 22 мая уровень воды составляет: с.Табага – 708 см (изменение -10) при критических 970 см; г.Якутск – 467 см (изменение -16) при критических 780 см; мкрн. Кангалассы – 792 (изменение -34) при критических 1218 см.

Отметим, что 15 мая был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Во всех территориальных органах управления Окружной администрации города Якутска было введено круглосуточное дежурство руководящего состава.

Организована работа оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «город Якутск».

При повышении уровня воды были развернуты спасательные посты в мкрн. Даркылах и Кангалассы. В состав спасательных постов входили сотрудники ГИМС МЧС России по РС (Я), Службы спасения РС (Я), МУ МВД России «Якутское», Управления здравоохранения и администраций.

Был развернут пункт временного размещения №5 на базе Якутского промышленного техникума для эвакуируемого населения. Организован подворовой обход населения мкрн. Даркылах.

В настоящее время, в связи с понижением уровня воды в реке Лена, снято круглосуточное дежурство, все службы работают в штатном режиме.

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
18.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Звезда «Стражей Галактики–2» снималась в Якутии!
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
17.05.2017, 17:21
Культура & Образование
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
17.05.2017, 10:35
Красота & Здоровье
На Рублевке установлена памятная доска заслуженному врачу Якутии
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
18.05.2017, 22:09
Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
22.05.2017

Далаана: Ырыам дууhата

Позитив
Культура & Образование
22.05.2017

В Якутске дан старт к установлению рекорда Гиннесса

Спорт
22.05.2017

Команда аэропорта «Якутск» – победитель турнира по волейболу среди авиаторов

Эксклюзив
Культура & Образование
22.05.2017

«Алые паруса» по–потаповски

Экономика
22.05.2017

Сегодня началась акция по оплате взносов  без пени «Прощёные дни»

Экономика
22.05.2017

В Якутии установлены тарифы на паромные переправы

Политика
21.05.2017

Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать

Позитив
Желток
21.05.2017

Фотофакт: Городской заяц вырос!