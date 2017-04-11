В Якутске полиция обнаружила зал для азартных игр

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения сотрудниками полиции в помещении, расположенном по ул. Кальвица в г. Якутске, игрового зала, в котором были установлены десять игровых автоматов.

Игровые залы открыты неустановленными лицами, которые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации регламентирована Федеральным законом от 29.12.2006. Согласно данному документу, игорные зоны созданы на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев, а также Калининградской области. Республика Саха (Якутия) не входит в число игорных зон.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление личности граждан, организовавших незаконную игорную деятельность. Проводятся иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.