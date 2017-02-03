В Якутске полицией разыскивается протеже Ильи Михальчука

На период совершения преступления Акулов С.В. являлся заместителем директора департамента по конкурентной политике Архангельской области. В настоящее время место нахождение разыскиваемого не установлено.

УУР УМВД России по Архангельской области разыскивается скрывшийся от следствия обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. «а», «г» ч.4.ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки» Акулов Сергей Владимирович, 1983 года рождения, уроженец г.Якутска.

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