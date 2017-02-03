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3 февраля 2017, 15:29
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В Якутске полицией разыскивается протеже Ильи Михальчука

УУР УМВД России по Архангельской области разыскивается скрывшийся от следствия обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. «а», «г» ч.4.ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки» Акулов Сергей Владимирович, 1983 года рождения, уроженец г.Якутска.

На период совершения преступления Акулов С.В. являлся заместителем директора департамента по конкурентной политике Архангельской области. В настоящее время место нахождение разыскиваемого не установлено.

По всей имеющейся информации обращаться по телефону 8(818-2)21-70-22, 21-64-05.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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