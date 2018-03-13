В Якутске полицейские ловили жриц любви

С 7 по 11 марта на территории г.Якутска прошла оперативно-профилактическая операция, с целью выявления лиц, предоставляющих интимные услуги.

В ходе операции сотрудниками полиции было выявлено 10 женщин занимавшихся проституцией.

При проведении проверки установлено, что большинство женщин, оказывавших интимные услуги в г. Якутске прибыли из других регионов России и ближнего зарубежья: Алтайский и Краснодарский край; Новосибирская, Иркутская, Амурская области; Республики Беларусь и Узбекистан. На всех задержанных были составлены административные протоколы в соответствии со ст.6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Также вместе с женщинами были задержаны водители, которые осуществляли их доставку до мест проведения досуга. На водителей составлены административные протоколы в соответствии со ст.12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.