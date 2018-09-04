В Якутске покажут световое 3D-шоу

День города Якутска в этом году обещает быть очень оригинальным. Праздничные мероприятия начались ещё 1 сентября и продлятся вплоть до 9-го. В этом году организаторы обещают сюрпризы, одним из которых станет световое проекционное 3D-шоу на площади Ленина.

Для Якутска такое шоу в новинку, ранее подобные мероприятия в столице не проводились. Более того, объектом, на котором будут «рисовать» художники по светопроекции, стал Дом правительства №2, находящийся за памятником Ленину. Именно фасад этого здания 8 сентября станет «холстом» для 15-минутного светового 3D mapping шоу. Для этого окна здания будут занавешены белой тканью, а в кабинетах погашен свет.

Организационный комитет по проведению дня города довольно долго искал команду, способную реализовать подобную идею. В итоге световое проекционное шоу «Якутск – город возможностей» создает компания «Студия визуальных решений» из Челябинска. Подготовка шла больше месяца, согласовывались сценарий, музыкальный ряд, исполнителям высылали исходные материалы, подбиралось подходящее здание без деталей на фасаде, зеленых насаждений рядом и просторной площадкой для зрителей. Сейчас идут финальные стадии утверждения сценария.

В управлении архитектуры и градостроительства были запрошены точные размеры и внешний вид здания, по этим данным челябинские специалисты отрисовывали эскизы будущего проекционного шоу. Возле памятника Ленину будет построена техническая башня для установки оборудования: звука, проекторов и пр. В проекте примут участие и техническая группа из Якутска, чтобы перенять опыт на перспективу.

«Программа будет состоять из двух частей: исторической и современной. В шоу мы постараемся показать всю историю Якутска, от острога до современных зданий. Покажем знаковые, известные России и миру бренды Якутии: мамонтов, Ленские столбы, наш Ысыах, традиционные обряды. Войдет в шоу и большой культурный блок: работы известных художников Афанасия Мунхалова, Андрея Чикачева. Вспомнят и легендарных писателей, чьи фото будут анимированы: Платона Ойунского, Алексея Кулаковского. Музыкальное сопровождение также собирали челябинцы, на основе традиционной культуры якутов», — рассказала ЯСИА заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры города Якутска Василина Кривошапкина.

Мастера шоу приедут в Якутск 6 сентября и сразу приступят к монтажу. Уже 7 сентября пройдёт генеральная репетиция, которую смогут подсмотреть особо любопытные жители столицы. Само 3D mapping шоу состоится 8 сентября в 21.00 после наступления сумерек. Организаторы обещают, что горожане будут приятно удивлены красочностью шоу. Смотреть его лучше всего стоя у фонтана на площади Ленина, поскольку с этой площадки хорошо просматривается здание Дома правительства №2, и памятник Ленину помехой виду не будет.

3D mapping шоу, или видеомэппинг шоу – это проецирование 3D изображений на любые объёмные, рельефные объекты, предметы, например, автомобиль, здание, искусственно созданную объемную конструкцию. Видеопроекция возможна как на статичный объект, так и на движущийся. Подобные шоу в последнее время стали очень популярны на массовых мероприятиях в стране. В Якутске оно будет демонстрироваться впервые.