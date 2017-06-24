В Якутске показали «Сильфиду»

В июне прошлого года я написал свои отзывы о прошедшей премьере этого великого балета.
И вот вчера, 23 июня, спустя ровно год я друзьями опять посетил этот трогательный по содержанию, музыке и хореографии спектакль.
«Сильфида» — первый романтический балет, он старше «Жизели».
Старинные балеты, если выживают, то благодаря качеству хореографии, музыки, сюжетной истории.
И это одно из неожиданных впечатлений от вчерашнего спектакля – особо стилистический тонус спектакля.
Итак, вчерашний спектакль поразил своей хореографической точностью и внятностью исполнения танцовщиками изобилия технических «мелочей» и нюансов этой сложной хореографии.
Якутский кордебалет сильфид продемонстрировал хорошую пальцевую технику и прекрасную слаженность ансамбля.
Сюжет о Джеймсе, убежавшем перед свадьбой от своей невесты Эффи за девой воздуха и леса Сильфидой, постановщица Габриэла Комлева из Мариинского театра превратила в сложную психологическую и драматическую историю главного героя, разрывающегося между двумя полюсами своего внутреннего «я».
Ведь Сильфида — это мечта Джеймса.
А колдунья Мэдж, именно она дает шарф Джеймсу, которым тот погубит крылатую деву, воплощал страх героя потерять свою мечту.
Вторую премьеру доверили якутской балетной молодежи.
Неповторимой Сильфидой предстала невероятная легкая и естественная Юлия МЯРИНА.
Ее Сильфида — не только мечта Джеймса об идеальной возлюбленной, яркой, сильной и женственной одновременно, она — его окрыленная душа.
Обладательница уникального прыжка Мярина буквально парила вчера над сценой.
Джеймс Павла НЕОБУТОВА — порывистый, мятущийся, виртуозный и точный.
В вариациях Павел Необутов щеголял бисерной техникой.
Молодому танцовщику был дан своеобразный карт-бланш, и он стоически выиграл его.
Хореограф Габриэла КОМЛЕВА разумно отказалась от заштампованного образа колдуньи Мэдж, эту партию блестяще исполнил Герман ТЕ, которую всегда изображают Бабой-Ягой или феей Карабос — одиозными горбуньями с клюкой и одиноко торчащим зубом.
Ее власть над Джеймсом — это гнет страхов, табу, слабостей, сопровождающих человека всю жизнь.
Убедительно виртуозно и технически показали себя вчера Динара ГАСАНБАЛАЕВА (Эффи), Леонид ПОПОВ (Гурн), и другие артисты.
Симфонический оркестр Оперного театра вытворял просто исключительные чудеса под руководством известного мастера, опытного маэстро Николая ПИКУТСКОГО.
Чувствовалось, что танцевать всей труппе под звуки оркестра было очень-очень удобно.
Когда заиграла первая скрипка О. УЛАРОВА, у меня перехватило в горле дыхание, до такой неземной красоты у этого скрипача нереально совершенный звук…
А под звуки виолончелиста А. БАБУШКИНА, казалось, весь зал просто улетел в неведомые сказочные дали.
Идеально сыграли валторнист А. БЫСТРОВ, флейтист В. ВОРОНИН, кларнетист В. ГАВРИЛЬЕВ.
Хотелось бы особо поблагодарить весь артистический состав вчерашнего спектакля за особое удовольствие увидеть и услышать этот балетный шедевр!