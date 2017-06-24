В Якутске показали «Сильфиду»

В июне прошлого года я написал свои отзывы о прошедшей премьере этого великого балета.

И вот вчера, 23 июня, спустя ровно год я друзьями опять посетил этот трогательный по содержанию, музыке и хореографии спектакль.

«Сильфида» — первый романтический балет, он старше «Жизели».

Старинные балеты, если выживают, то благодаря качеству хореографии, музыки, сюжетной истории.

И это одно из неожиданных впечатлений от вчерашнего спектакля – особо стилистический тонус спектакля.

Итак, вчерашний спектакль поразил своей хореографической точностью и внятностью исполнения танцовщиками изобилия технических «мелочей» и нюансов этой сложной хореографии.

Якутский кордебалет сильфид продемонстрировал хорошую пальцевую технику и прекрасную слаженность ансамбля.

Сюжет о Джеймсе, убежавшем перед свадьбой от своей невесты Эффи за девой воздуха и леса Сильфидой, постановщица Габриэла Комлева из Мариинского театра превратила в сложную психологическую и драматическую историю главного героя, разрывающегося между двумя полюсами своего внутреннего «я».

Ведь Сильфида — это мечта Джеймса.

А колдунья Мэдж, именно она дает шарф Джеймсу, которым тот погубит крылатую деву, воплощал страх героя потерять свою мечту.

Вторую премьеру доверили якутской балетной молодежи.



Неповторимой Сильфидой предстала невероятная легкая и естественная Юлия МЯРИНА.

Ее Сильфида — не только мечта Джеймса об идеальной возлюбленной, яркой, сильной и женственной одновременно, она — его окрыленная душа.

Обладательница уникального прыжка Мярина буквально парила вчера над сценой.

Джеймс Павла НЕОБУТОВА — порывистый, мятущийся, виртуозный и точный.

В вариациях Павел Необутов щеголял бисерной техникой.

Молодому танцовщику был дан своеобразный карт-бланш, и он стоически выиграл его.



Хореограф Габриэла КОМЛЕВА разумно отказалась от заштампованного образа колдуньи Мэдж, эту партию блестяще исполнил Герман ТЕ, которую всегда изображают Бабой-Ягой или феей Карабос — одиозными горбуньями с клюкой и одиноко торчащим зубом.

Ее власть над Джеймсом — это гнет страхов, табу, слабостей, сопровождающих человека всю жизнь.

Убедительно виртуозно и технически показали себя вчера Динара ГАСАНБАЛАЕВА (Эффи), Леонид ПОПОВ (Гурн), и другие артисты.

Симфонический оркестр Оперного театра вытворял просто исключительные чудеса под руководством известного мастера, опытного маэстро Николая ПИКУТСКОГО.

Чувствовалось, что танцевать всей труппе под звуки оркестра было очень-очень удобно.



Когда заиграла первая скрипка О. УЛАРОВА, у меня перехватило в горле дыхание, до такой неземной красоты у этого скрипача нереально совершенный звук…

А под звуки виолончелиста А. БАБУШКИНА, казалось, весь зал просто улетел в неведомые сказочные дали.

Идеально сыграли валторнист А. БЫСТРОВ, флейтист В. ВОРОНИН, кларнетист В. ГАВРИЛЬЕВ.

Хотелось бы особо поблагодарить весь артистический состав вчерашнего спектакля за особое удовольствие увидеть и услышать этот балетный шедевр!