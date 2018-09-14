В Якутске показали «Мастера и Маргариту» в необычной трактовке

13 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона якутянам был показан спектакль «Мастер и Маргарита» по всемирно известному произведению Михаила Булгакова в постановке народного артиста РФ Валерия Беляковича в рамках гастрольного тура Московского независимого театра.
Данная постановка зрителям интересна тем, что режиссер ее поставил по своей оригинальной интерпретации, взяв из романа только общую канву. Действие происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – лозунговые стихи плохого поэта. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Зрители перенеслись в Москву 30-х годов, где только-только массово начали ходить трамваи. Декорации — огромное, нарисованное на полотнище изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой. На заднем плане — силуэты Мастера и Маргариты, уходящие по лестнице в небо.
Роль Понтия Пилата исполнил известный советский и российский актер Ивар Калныньш.
После спектакля «Sakhalife» взял эксклюзивный комментарий у знаменитого актера Александра Бренькова («Легенда №17», «УГРО», «Позывной»:
«Мы приехали в Якутск из Мирного на микроавтобусе, само собой очень устали, но у вас зритель просто замечательный, ради них можно совершить любой подвиг! Неоднократно уже к вам приезжаем и все у нас тут нравится. Обязательно приедем еще и еще!»
Анна Тимофеева, зрительница:
«Я, конечно, шла на Ивара Калныньша, но у него очень маленькая роль и то сыграл вполсилы. Понравились молодые актера, а исполнитель роли Воланда Александр Бреньков выше всех похвал!»
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