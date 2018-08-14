В Якутске подводятся итоги конкурса «Миллион цветов»

Этим летом в округах и пригородах Якутска посажено 1 508 838 цветов.

В Год новаторства продолжается тематический конкурс по содержанию, озеленению и цветочному оформлению города Якутска «Миллион цветов». Конкурс, зародившийся в Год труда, ежегодно поддерживается Окружной администрации, депутатами Якутской городской Думы, общественниками и неравнодушными горожанами.

Начиная с 7 августа, конкурсная комиссия рассматривала заявки участников конкурса с выездом на места для их оценки. На конкурс было подано 35 заявок, из них 6 образовательных учреждений, 19 организаций и 7 физических лиц.На днях комиссия завершила осмотр территорий.

Конкурс«Миллион цветов» проводится по нескольких номинациям: лучший ландшафтный дизайн, лучший балкон, лучший цветник, победитель общественного голосования на городском портале Oneclickyakutsk.

Об основных критериях оценки рассказала член конкурсной комиссии, заместитель директора по жилищным вопросам МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Аурика Стручкова.

«Нынче конкурс проводится в третий раз.Радует, что участников среди горожан становится все больше.Главными критериями оценки являются оригинальность, художественное оформление, санитарное содержание территорий и ландшафтный дизайн».

Посмотреть фотографии конкурсных работ, а также проголосовать за наиболее понравившиеся,можно на городском портале Oneclickyakutsk.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Миллион цветов» состоится 9 сентября в День города Якутска.