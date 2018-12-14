В Якутске подвели спортивные итоги 2018 года

Лучших спортсменов, тренеров и организаторов спорта отметили 14 декабря на торжественном подведении 2018 спортивного года в столице республики.

Как отметил начальник Управления физической культуры и спорта Константин Бурцев, в уходящем году в Якутске проведено 197 физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий. В том числе такие ежегодные мероприятия: «Кросс Нации», «Лыжня России», Эстафета 9 мая, регулярные чемпионаты по игровым видам спорта и другие. Городские спортсмены регулярно участвуют и добиваются высоких результатов в российских и международных соревнованиях. Он поблагодарил спортивные федерации и клубы, руководство института физической культуры и спорта СВФУ имени М.К. Аммосова, детские-юношеские спортшколы за помощь в организации и проведении всех многочисленных соревнований.

«Будущий год предолимпийский, очень важный для спорта, а в республике пройдут спортивные игры народов Якутии в селе Амга. Уверен, что все наши ребята-спортсмены приложат все силы для победы сборной команды города Якутска в этой спартакиаде», — сказал Константин Бурцев.

Спортивную общественность города поздравила заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова и вручила знаки отличия «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутска»:

Иннокентию Кочкину, тренеру-преподавателю по вольной борьбе МБУ ДО «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа №3 имени Валерия Петровича Керемясова»,

Егору Черкашину, тренеру-преподавателю по вольной борьбе МБУ ДО «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа №3 имени Валерия Петровича Керемясова»,

Николаю Иванову, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа №3 имени Валерия Петровича Керемясова»,

Василию Алексееву, заместителю директора по административно-хозяйственной работе МБУ ДО «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа №3 имени Валерия Петровича Керемясова»,

Светлане Муратовой, тренеру-преподавателю по волейболу МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №5» городского округа «город Якутск», члену и тренеру сборной команды города Якутска, председателю федерации волейбола города Якутска.

Кубки победителям и призерам Комплексной спартакиады городского округа «город Якутск» и организациям, внесшим вклад в развитие физической культуры и спорта вручил руководитель ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового спорта» Николай Цыпандин.

В Комплексной спартакиаде среди пригородов третье место занял микрорайон Марха, второе место – села Пригородный, победителем стал Тулагино-Кильдямский наслег.

В Комплексной спартакиаде среди округов третье место – у Сайсарского округа, второе место занял Октябрьской округ. Кубок победителя за первое место получил Губинский округ.

Свидетельствами за весомый вклад в развитии физической культуры и спорта в городе Якутске по итогам 2018 года отмечены МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» города Якутска, фитнес-клуб «Фитнес Лайф», Общественной организация «Ассоциация лазертага Республики Саха (Якутия)». Свидетельство «За плодотворное и тесное сотрудничество в области физической культуры и спорта» вручено Институту физической культуры и спорта Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

Лучшим юным спортсменам городского округа «город Якутск» и их тренерам награды по итогам 2018 года вручил начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов.

Лучшие юные спорстмены города Якутска:

Айсен Алексеев, бронзовый призер первенства России по вольной борьбе, кандидат в мастера спорта.

Никита Кузнецов, победитель всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу», обучающийся в Детско-юношеской спортивной школе №2 города Якутска;

Наина Гоголева, третий призер первенства России по пулевой стрельбе , второй призер Всероссийских соревнований «Юный стрелок», кандидат в мастера спорта;

Алена Большакова, победитель Кубка Мира по русским шашкам, победитель Первенства России по русским шашкам, победитель молодежного чемпионата Европы, второй призер молодежного чемпионата мира,

Карина Ефимова, третий призер Всемирной гимназиады по дзюдо, победитель первенства Центрального федерального округа, кандидат в мастера спорта;

Дмитрий Ефимик, третий призер первенства России по пауэрлифтингу – по троеборью, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, победителю Республики по жиму лежа, кандидат в мастера спорта;

Сардана Жиркова, третий призер первенства России по стрельбе из лука, третьему призеру первенства России команд-микс, кандидат в мастера спорта;

Ян Константинов, победитель командного первенства России по стрельбе из лука, победитель республиканских отборочных соревнований «Надежды Якутии».

Данил Лаврентьев, победитель первенства Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в беге на 60 метров с барьерами;

Айсен Жирков, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, победитель Международного турнира по вольной борьбе.

По адаптивному спорту лауреатами стали:

Светлана Воронянская, победительница первенства России по пауэрлифтингу – жиму лежа среди детей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, победительнице первенства Республики Саха (Якутия) среди лиц с ПОДА.

Василий Иванов, второй призер первенства России среди лиц с ПОДА, вид спорта пауэрлифтинг;

Александ Каратаев, второй призер Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лучших спортсменов среди взрослых по итогам 2018 года поздравила и вручила награды заместитель главы города Якутска Наталья Степанова.

Лауреатами городского округа «город Якутск» по итогам 2018 года стали члены сборной команды города Якутска:

Владислав Андреев, третий призер чемпионата Европы по вольной борьбе, Николай Стручков, призер и чемпион мира по шашкам,

Павел Черноградский, чемпион мира, России и Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу,

Сергей Константинов, чемпион мира, России и Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу,

Диана Адасько, победитель первенства России по легкой атлетике в дисциплине тройной прыжок, победитель Всероссийской летней универсиады,

Евгения Тимофеева, третий призер Кубка России в командном зачете, третий призер в командном чемпионате России, чемпионка РС(Я) по стрельбе из лука,

Айаал Макаров, третттий призер чемпионата России по дуплетной стрельбе, второй призер чемпионата России по компакт-спортингу, чемпион РС(Я),

Ирина Осипова, пятикратная чемпионка Европейских игр среди полицейских и пожарных по легкой атлетике, второй призер всероссийских соревнований,

Петр Васильев, чемпион Дальневосточного федерального округа и Республики Саха (Якутия), второй призер Международного турнира класса «А» по боксу.

Егор Потапов, второй призер чемпионата Дальневосточного федерального округа и третий призер Кубка России по вольной борьбе.

Лауреаты по адаптивному спорту:

Владимир Балынец, заслуженный мастер спорта, рекордсмен Европы и мира по жиму лежа, чемпион России,

Евдокия Каторгина, заслуженный мастер спорта России, второй призер чемпионата России по пулевой стрельбе среди спортсменов с нарушением слуха.

Игорь Созонов, чемпион мира по жиму лежа среди слепых, второй призер по троеборью, чемпион России.