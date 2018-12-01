В Якутске подвели итоги Международного конкурса снежных и ледовых скульптур

1 декабря в Якутске подвели итоги VII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии» — одного главных событий зимнего фестиваля «Зима начинается с Якутии». Напомним, в этом году наряду с якутскими мастерами за звание лучших боролись скульпторы из Монголии, Канады, Республики Беларусь, Китая.

На протяжении трех дней в ледовом городке «Северное сияние» в 202 микрорайоне мастера создавали настоящие произведения искусства из природных материалов.

В номинации «Ледовая скульптура» победила работа «Северный ветер» мастеров из Якутска Романа Петрова и Ивана Румянцева.

«Наша работа посвящена северу. Изобразили фигуры женщины и мужчины, которые были разлучены суровым северным ветром. У нас большие планы в этом году, хотим поехать в Латвию, Китай и Екатеринбург и также принять участие в международном конкурсе», — поделились мастера.

В номинации «Снежная скульптура» победил «Чучунаа», созданный нюрбинскими скульпторами Герасимом Максимовым и Августом Михайловым. Третье место заняла снежная композиция «Вкус свободы», которую изваяли белорусы Павел Леонов и Василий Тимашов, а также работа «Улуу Кудан» местных мастеров Николая Петрова и Романа Петухова.

Заместитель главы города Василий Гоголев отметил экстремальные условия работы и выносливость конкурсантов: «С каждым годом конкурс ледовых и снежных скульптур расширяется, участников становится все больше. Мастерство участников растет и вместе с ним растет уровень организации мероприятия».

«Скульпторы на протяжении трех дней изготавливали свои работы в наших суровых условиях, тем не менее результат выглядят красиво и зрелищно. Сегодня замечательный день, ведь именно с этого дня наступает настоящая зима по всей стране. Я выражаю большую благодарность участникам и спонсорам этого конкурса», — сказала руководитель Управления культуры и духовного развития г. Якутска Антонида Корякина.

Помимо основных победителей жюри отметили специальными призами и других участников, чьи работы украсили ледовый городок.

Торжественное награждение победителей состоится 2 декабря в ЦСП «Триумф».