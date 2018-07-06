В Якутске подвели итоги конференции «Города и люди» и «Ысыаха Туймаады — 2018»

В Большом зале Окружной администрации Якутска 5 июля традиционно в торжественной обстановке состоялось итоговое заседание оргкомитетов по подготовке и проведению III Международной конференции «Города и люди: коммуникации и цифровизация» и национального праздника «ЫсыахТуймаады — 2018».

Во вступительном слове и.о. главы города Якутска Дмитрий Садовников поблагодарил всех причастных к подготовке и проведению на высоком организационном уровне двух масштабных мероприятий, состоявшихся в Якутске 21-24 июня. Среди них члены организационных комитетов конференции и ысыаха, сотрудники структурных подразделений Окружной администрации и муниципальных предприятий, участники режиссерско-постановочных групп, спонсоры и волонтеры.

«Конференция собрала в Якутске гостей и участников из более чем десятка стран и регионов, и все они благодарили за теплый прием и хорошую организацию. Ысыах Туймаады в этом году установил новый рекорд посещаемости – свыше 190 тысяч человек. Эти достижения стали возможны только благодаря мобилизации усилий и высокой организованности всей нашей команды. Желаю коллегам продолжать работу в таком же темпе на благо жителей и гостей нашего города», — сказал Дмитрий Садовников.

Итоги III Международной конференции «Города и люди: коммуникации и цифровизация» представила заместитель главы- руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Любовь Саввина.

В работе конференции, проведенной при поддержке Общественной палаты города Якутска, приняли участие представители национальных правительств, местных властей, неправительственных организаций, общественных сообществ, исследовательских институтов и другие заинтересованные люди из 17 стран, 12 российских субъектов, из нашей республики и города Якутска, в их числе 95 экспертов по различным направлениям, отметила Любовь Саввина.

В рамках международной конференции прошли круглые столы на темы«Пространство традиционных календарных праздников в мегаполисе» и «Народная концепция проекта «Земля Олонхо», стратегическая сессия«Создание региональных центров компетенций по вопросам городской среды», форсайт-сессия «Якутск 2032», пленарное совещание XXVI сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), бизнес-семинар «Креативное мышление», дискуссионные площадки «Молодежная ассамблея», «Ассамблея бизнеса», городской фестиваль «Женщины долины Туймаада»: «Ассамблея женщин», биеннале современного искусства «Общественные пространства», проектная площадка «Цифровая Земля: школьные проекты для устойчивого развития городов».

Одним из итогов конференции стало подписание трехстороннего соглашения между Республикой Саха (Якутия), ПАО «Ростелеком» и городом Якутском о развитии программы «Умный город». Также подписано соглашение между Якутском и городом Реутов Московской области о торгово-экономическом сотрудничестве.

Обсудив представленный мировой и российский опыт в области развития местного самоуправления для создания дружелюбной городской среды с высоким уровнем комфорта, доступности и безопасности, а также новых коммуникативных практик, участники Международной конференции приняли итоговую резолюцию с рекомендациями муниципальным сообществам во взаимодействии с органами государственной власти, фондами, организациями и предпринимательским сообществом, с которой можно ознакомиться на yacivic.ru.

«Мы, как орган муниципальной власти, всецело поддерживаем и будем использовать в своей деятельности и продвигать актуальные идеи, отраженные в итогах конференции «Города и люди», которая показала большую заинтересованность мирового сообщества к нашему городу – столице Республики Саха (Якутия). Работая в команде, мы доказали, что нам по плечу такие крупные проекты. Я надеюсь, что работа в этом направлении продолжится, и через два года мы вновь соберемся, чтобы провести IV международную конференцию «Города и люди», — заключила Любовь Саввина и поблагодарила от имени оргкомитета всех, кто принимал участие в подготовке и проведении конференции.

С информацией об итогах национального праздника «Ысыах Туймаады — 2018» выступила заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова. «Главный национальный праздник города и всей республики проводится в местности Ус Хатын в 21-й раз, за этигоды все работники Окружной администрации, особенно Управление культуры, наработали определенный опыт по организации этого праздника», — сказала Евдокия Евсикова, отдавая должное огромной работе по организации культурной программы ысыаха, проделанной Управлением культуры под руководством заслуженного работника культуры РС (Я) Антониды Корякиной.

Над церемонией открытия работала режиссерско-постановочная группа из 50 человек под руководством заместителя начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации, заслуженного работника культуры РС (Я) Ларисы Андреевой. Главнымрежиссером центрального культурного мероприятия ысыаха много лет является заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РС (Я) Афанасий Федоров. Консультантом также много лет выступает доктор исторических наук Екатерина Романова.

Всего по организации и проведению Ысыаха Туймаады работали 19 рабочих групп. Зрители ысыаха увидели 111 программ, выступления 150 творческих коллективов, около 3 тысяч участников художественной самодеятельности и артистов. Только в церемонии открытия приняло участие более 1200 человек, в том числе 17 взрослых и 8 детских коллективов. Впервые на церемонии открытия участвовали 15 алгысчытов из 12 улусов республики. На трибунах во время церемонии открытия собрались не менее 15 тысяч зрителей.

В местности Ус Хатын одномоментно в режиме нон-стоп работали 19 сценических площадок, 9 ритуально-обрядовых программ, 9 выставочно-презентационных экспозиций, 20 конкурсов и фестивалей, 64 концертные программы, 5 спортивно-зрелищных мероприятий, 9 детских программ, 265 тюсюлгэ предприятий и землячеств. В концертной программе ысыаха приняли участие 48 гостей из Монголии, Турции, Тывы, Красноярского края, также гостями Ысыаха Туймаады стали участники международной конференции «Города и люди».

Штаб Управления культуры по проведению ысыаха работал в тесном взаимодействии с МУП «Горсвет», ЯГОМО «Подросток», студенческими стройотрядами, МУП «Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой» по благоустройству и санитарной очистке территории Ус Хатын.

Одним из центральных событий ысыаха стал IVфестиваль кумыса «Божественный напиток», в котором приняло участие 10 команд, Победителем стал кумысопроизводитель из Таттинского улуса Петр Варламов, получив приз 250 тысяч рублей.

На ипподроме «Дьөһөгөй» в четвертый раз прошли состязания коневодов, в финальном этапе 6 команд прошли 7 этапов, в итоге победителем стал ИП Ушницкий из Хангаласского улуса. В командных скачках на призы главы городского округа «город Якутск» победила команда Амгинского улуса.

В конкурсе «Осуохай» из 29 финалистов – поэтов-сказителей лучшей стала Матрена Порядина из Таттинского улуса, ей достался главный приз – автомашина и звание «Дархан Этээччи» Республики Саха (Якутия).

В спортивной программе в первый день состоялись соревнования по национальным видам спорта «Игры предков», в которых приняло участие более 50 человек. А самым зрелищным спортивным мероприятием Ысыаха Туймаады, безусловно, являются «Игры Дыгына». На протяжении двух дней 12 спортсменов выясняли, кто из них самый сильный, самый меткий, самый ловкий. В результате второе место занял Николай Матаннанов из Таттинского улуса, на третье место вышел, став сенсацией турнира, 18-летний Айсен Ботуев из Верхневилюйского улуса, а победителем «Игр Дыгына» вновь стал Егор Филиппов из Хангаласского улуса. Благодаря грамотной, оперативной, мобильной и слаженной работе сотрудников Агентства по физической культуре и спорту под руководством Константина Бурцева и судейской коллегии спортивные состязания прошли высоком организационном уровне.

«В целом, все культурные мероприятия ысыаха состоялись в полном объеме и на высоком организационном и творческом уровне, вызвали большой интерес и положительные отзывы горожан и гостей столицы», — подытожила заместитель главы города Якутска Евдокия Евсикова и поблагодарила от имени руководства города и оргкомитета ысыаха всех, кто принимал участие в организации и проведении праздника, за большую и серьезную работу, благодаря которой «Ысыах Туймаады» стал одним из самых зрелищных, самых масштабных и грандиозных праздников в нашей стране.

В завершение итогового заседания оргкомитетов международной конференции «Города и люди» и «Ысыаха Туймаады — 2018» были вручены почетные грамоты и благодарственные письмаОкружной администрации города Якутска.