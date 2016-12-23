В Якутске подвели итоги Года кино-2016!

22 декабря состоялось торжественное закрытие Года кино в Якутске. Управление культуры и духовного развития администрации г.Якутска и кинотеатр «Центральный» провели это мероприятие с настоящим голливудским размахом – красная дорожка, известные медийные лица, светские львицы и львы, режиссеры, продюсеры, актеры и актрисы, фотовспышки…

2016 год был указом Президента РФ В.В.Путина объявлен Годом российского кино. Год кино в каждом регионе страны проводился по разному, но в Якутске, колыбели нового кинобума подвели итоги весьма мощно.

Церемония началась с вступительного слова Александр Джуровича Данилова, директора кинотеатра «Центральный» и награждения деятелей якутского кино, людей, посвятивших жизнь кино – Иван Спиридонович Жараев, многолетний министр кино Якутии первым получил награду за вклад в развитие кино.

Получили эту награду и Айсен Сивцев-Дойду – сценарист и член Союза писателей России, Алексей Романов – первый режиссер якутского кино, Никита Аржаков – режиссер Сахафильма, Афанасий Федоров – заслуженный артист РС(Я), Степан Емельянов – заслуженный артист РС(Я), Маргарита Борисова –заслуженная артистка РС(Я), Тамара Обутова – актриса Сахатеатра. Все эти люди внесли значительный вклад в развитие якутского кино, были примером для многих.

Бэргэн Парников, начальник отдела кино МК РС(Я), вручил победителю в номинации «Детская анимация» Константин Барашков, руководитель детской студии «Алгыс».

В номинации «Документальный фильм Года кино в Якутске» победил фильм «24 снега» режиссера Михаила Барынина.

Депутат Якутской городской думы Николай Васильев вручил наградные статуэтки лучшему оператору и лучшему сценаристу Года кино в Якутске.

И с этого момента начался главный сюрприз – победное шествие фильма «Сайсары куолгэ тубэлтэ» ( в российском прокате «Мой убийца»)

Лучшим оператором стал Искандер Иванов – фильм «Сайсары куолгэ тубэлтэ», лучшим сценаристом стала Светланна Таайко, также «Сайсары куолгэ тубэлтэ».

В номинации «Музыка кино» лучшим был признан Моисей Кобяков за саундтрек к фильму «Сайсары куолгэ тубэлтэ»!

В номинации «Лучший продюсер» победила Марианна Скрыбыкина, фильм «Сайсары куолгэ тубэлтэ».

…В зале гаснет свет и на экране большого зала «Центрального» начинается показ роликов фильмов-номинантов…

Директор национальной компании «Сахафильм» Дмитрий Шадрин вручил статуэтку победителя в номинации «Лучший актер года» Сергею Егорову за роль в фильме «Феррум», искренне радуясь за коллегу со словами «Красавчик!». В номинации «Актриса года» побеждает Рая Кириллина за роль в фильме «Истин иэйии», опередив Галину Тихонову и Наталью Слепцову.

Но потом опять началась феерические события вокруг фильма «Сайсары куолгэ тубэлтэ» — лучшим режиссером Года кино в Якутске стал Костас Марсан.

И в номинации «Фильм года» очаровательная Анна Фомина-Миронова произносит — «Сайсары куолгэ тубэлтэ»!

Так фильм Марианны Скрыбыкиной и Костаса Марсана повторяет триумф классического шедевра «Форреста Гампа», когда он получил 6 Оскаров за раз. Сценаристам фильма Светланне Таайко и Марие Находкиной пришлось шесть раз подниматься на сцену, шесть раз получать статуэтки и букеты…

Год кино в Якутске, по мнению участников, прошел на весьма высоком уровне, но если бы были в номинации были бы включены фильмы 2015 года – такие, как «Муммуттар» и «Джесегей огото», то конкуренция среди фильмов была бы явно выше, отметили некоторые.

Кинематографисты Якутска надеются, что такое мощное мероприятие станет ежегодным и выражают надежду, что Управление культуры города учтет их пожелания.