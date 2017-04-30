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29 апреля 2017, 21:41
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В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»

На субботник «Зеленая Россия», прошедший по всей стране, вышло свыше четырех тысяч жителей Якутска. Во всех округах и пригородах столицы произведена санитарная очистка улиц, площадей, скверов, скошена сухая трава, покрашены скамейки и урны, вывезены старые кузова.

В Гагаринском округе 29 апреля в субботнике приняли участие свыше 500 человек. «Выполняемая нами миссия называется «Операция Гагарин». Из общего числа участников, 300 — убираются в своих дворах, 200 – собрались на площади Гагарина, где разбились на 10 групп и распределились по территориям», — проинформировал руководитель Управления Гагаринского округа Руслан Платонов.

20 мужчин скосили камыш на Белом озере. Заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат от Гагаринского избирательного округа Марина Силкина назвала это историческим событием и отметила, что отныне любимое всеми озеро начнет возрождаться: «Белое озеро – это жемчужина Гагаринского округа. Когда-то для многих из нас озеро было излюбленным местом для отдыха, и сегодня мы хотим вернуть ему былой статус. Мы мечтаем, чтобы на берегу озера появилась лодочная станция и мини-парк, где будут приятно проводить время не только жители округа, но и все горожане».

Активисты помогли очистить от мусора прилегающую территорию детского дома «Берегиня», откуда также был вывезен бесхозный гараж. «Наш коллектив регулярно выходит на субботники. Сегодня во всероссийской акции приняли участие 30 человек, на подмогу к нам пришли старшие воспитанники детского дома. Такие мероприятия учат детей бережному отношению к окружающей среде, приучают к труду и воспитывают чувство ответственности за свою Родину. Мы должны понимать, что чистота в городе прежде всего зависит от нас», — говорит директор детского дома «Берегиня» Лена Ефремова.

В Губинском округе идет подготовка к празднованию Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Участники субботника «Зеленая Россия» тщательно убрались на Площади Победы, на территории мемориального комплекса «Солдат Туймаады» и набережной 202 микрорайона.

«Хочу поблагодарить всех, кто помог произвести санитарную очистку в Губинском округе и подготовиться ко Дню Победы. Сегодня на субботник в нашем округе вышли свыше 400 человек. Убрали сухой мусор, подготовили землю для посадки цветов, скосили траву, помыли памятники и ограждения», — говорит заместитель руководителя Губинского округа Алексей Топорков.

По итогам субботника «Зеленая Россия» горожанами было собрано порядка 6800 мешков мелких отходов, 344 куба габаритного мусора и вывезено 11 старых кузовов. В акции приняли участие трудовые коллективы более 40 исполнительных органов государственной власти РС (Я) и органов местного самоуправления, 48 образовательных учреждений, 14 объектов здравоохранения, 182 предприятия и организации.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА.
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