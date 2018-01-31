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31 января 2018, 17:50
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В Якутске подведены итоги конкурса «Народный бюджет»

На рассмотрение конкурсной комиссии «Народный бюджет — 2018» поступило 187 заявок по четырем направлениям: «Благоустройство», «Город добра», «Наша столица», «Славим Якутск!». Из всех поступивших заявок с учетом народного голосования, проходившего на городском портале ОneclickYakutsk, экспертными рабочими группами и конкурсной комиссией определены 42 лучших проекта на общую сумму финансирования из средств муниципального бюджета – 29 999 070, 16 млн. рублей.

По направлению «Наша столица» отобрано 11 проектов, по направлению «Благоустройство» — 16, по направлению «Славим Якутск!» — 2, по направлению «Город добра» — 13.

Отметим, что по решению конкурсной комиссии второй год рабочие заседания по отбору проектов проходят в режиме онлайн трансляции на городском портале OneclickYakutsk и видеохостинге YouTube интернет телевидения okrug.tv.

Проект «Народный бюджет» на территории города Якутска начал реализовываться с 2014 года. Конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидии из муниципального бюджета, показал свою эффективность в решении широкого спектра городских вопросов.

В этом году по направлениям «Наша столица» и «Благоустройство» планируется реализовать проекты, связанные со строительством инклюзивной концертной площадки «Күннээх дойду» («Солнечный мир») в Строительном округе,  обустройством адаптивной детской игровой площадки с воркаут зонами в Сайсарском округе, спортивной площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО в Тулагино-Кильдямском наслеге, строительством мостового перехода для пешеходов в с. Пригородный, установкой специальных знаков против мусора на территории протоки реки Лена в с. Хатассы, благоустройством зон отдыха, обустройством скверов и прогулочных зон.

По направлениям «Славим Якутск!» и «Город добра» будут реализованы проекты социального характера. Так, в этом году планируется создание психолого-педагогической студии «ВыРАСтайка» для детей с задержкой психо-речевого развития, организация выездных спектаклей для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сказка пришла в дом».

Благодаря поддержке «Народного бюджета» также в этом году планируется проведение ежегодных культурных и спортивных мероприятий: женский экологический забег «Бегущая Лена», городской лыжный фестиваль «Вечерние огни Туймаады», II открытый конкурс «Красота без границ» среди девушек, передвигающихся на коляске, открытый конкурс «Көмүс саастаах көхтөөх Хотун» («Лучшая общественница старшего поколения»).

Кроме того, одним из важных социальных проектов, реализованных в рамках «Народного бюджета», станет благоустройство частных домов членов первичной организации Якутского городского общества Всероссийского общества инвалидов.

Что касается нововведений в части порядка реализации проектов «Народного бюджета», то с 2017 года введена процедура оценки реализации проектов экспертными рабочими группами, отвечающими за первоначальный отбор заявок. Также в скором времени в Положение конкурса «Народный бюджет» планируется внести ряд изменений, в части критериев оценки проектов. «От членов конкурсной комиссии поступило предложение снизить вес критерия по софинансированию проектов, за счет увеличения критериев, связанных с количеством благополучателей и социальной значимости проектов. Плюс к этому, планируем ввести изменения в части обоснования инициаторами стоимости проектов, посредством утверждения типовой формы сметы расходов», — отмечает заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова.

Еще одно изменение коснется совершенствования механизмов ведения контроля за реализацией проектов. Если раньше к каждому проекту прикреплялся представитель Общественной палаты города Якутска, который курировал реализацию проекта, выезжал на место, проводил визуальный осмотр за ходом реализации проекта, высказывал свои замечания, но, как правило, нигде их не фиксировал, то сейчас планируется разработать акты текущего контроля и ведения общественного контроля, результаты которых будут рассматриваться на заседаниях комиссии. «Если сейчас конкурсная комиссия работает только в части отбора проектов, то, с учетом нововведений, она будет активно участвовать и в контроле за ходом реализации проектов», — говорит Елена Анатольевна.

Кроме того, принято решение по введению реестра недобросовестных участников проекта «Народный бюджет», которым по субъективным причинам не удалось реализовать проект и достигнуть изначально поставленных целей. Предложение было единогласно поддержано членами конкурсной комиссии.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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