В Якутске подожгли жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 июня 2018 г. 03.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х эт. 2-х под. жилой дом на улице Халтурина в г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел подъезд открытым огнем. В результате пожара Огнем повреждено: стены, дверь в 1 подъезде на общей площади 10 кв.м.Спасен жилой дом. Причина поджог. Виновник, ущерб уст-ся.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!