АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
11
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.05.2017, 18:14
Столица
Горожане поздравляют с Днем Великой Победы
08.05.2017, 18:04
Столица
Весна Победы: встреча фронтовиков
08.05.2017, 17:40
Республика
В Якутске поднят символ Знамени Победы
08.05.2017, 17:12
Происшествия
На Покровском тракте столкнулся автомобиль с тремя детьми
08.05.2017, 17:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Эхо войны: Захар и Аксинья
08.05.2017, 16:52
Культура & Образование
Встреча с академиком Афанасием Осиповым в День Победы
08.05.2017, 16:38
Республика
Вы подарили нам будущее, наш долг – заботиться о вас сегодня
08.05.2017, 16:18
Общество
Молодо — не зелено. Откуда берутся альтруисты?
08.05.2017, 16:09
Республика
Мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину
08.05.2017, 15:49
Происшествия
Смерть на Намском тракте
08.05.2017, 15:43
Спорт
Заложена новая традиция открытия летнего спортивного сезона
08.05.2017, 15:30
Общество
О роли участников трассы Аляска-Сибирь в развитии авиации Якутии
08.05.2017, 15:09
Происшествия
За два праздничных дня задержаны 22 пьяных водителя
08.05.2017, 14:58
Республика
Паводковая обстановка в республике на сегодня 13.00 часов
08.05.2017, 14:49
Столица
Советский народ вернул мир и спокойствие не только на свою землю
08.05.2017, 14:45
Экономика
Есть победитель викторины про охоту и не только…
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
08.05.2017, 12:47
Общество
Любовь и война якутянки Валентины Ефремовой
08.05.2017, 11:49
Общество
Бессмертный полк в Якутске: время и место сбора
08.05.2017, 11:32
Происшествия
Полиция нашла трех без вести пропавших якутян
08.05.2017, 11:28
Общество
ГАИ — грузовикам: 9 мая выбирайте альтернативные маршруты
08.05.2017, 11:25
Происшествия
На Намском тракте в результате опрокидывания погиб молодой человек
08.05.2017, 11:09
Республика
Глава Алданского района лично поздравил ветеранов с Днем Победы
08.05.2017, 11:02
Общество
Вахта памяти: И якутяне возвращают имена пропавших без вести под Сталинградом, Ленинградом, Ржевом
08.05.2017, 10:54
Общество
Память воинов-якутян, защитников Москвы почтили под Ржевом, близ Ельни и Зендиково
08.05.2017, 10:31
Политика
Сегодня день рождения депутата
08.05.2017, 9:50
Происшествия
В Нерюнгри загорелся подъезд в 4-этажке
08.05.2017, 9:47
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 72-й годовщиной Великой Победы
08.05.2017, 9:30
Культура & Образование
ТЮЗ: Помним и гордимся!
08.05.2017, 9:01
Происшествия
Объясните детям, что игры на льду, плавание на лодках, плотах во время ледохода опасны для жизни!
08.05.2017, 8:14
Общество
Александра — необыкновенная женщина, самоотверженный врач
08.05.2017, 8:08
Республика
Якутское отделение ПФР: Подвиг навеки останется в памяти потомков!
08.05.2017, 8:00
Культура & Образование
«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера
08.05.2017, 7:05
Общество
Поздравление Федота Тумусова с Днем Победы
08.05.2017, 0:39
Общество
Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
07.05.2017, 23:35
Культура & Образование
Село Хатассы славится танцорами, певцами, артистами народного театра
07.05.2017, 21:17
Общество
Егор Борисов выступил перед участниками Крестного хода и молебна 
07.05.2017, 21:13
Культура & Образование
Народный хор «Ветераны Алдана»: Память в сердцах живых
07.05.2017, 21:06
Экономика
9 мая «Камелек» приглашает всех на горячий чай, оладьи и похлебку
07.05.2017, 21:01
Общество
Алмазэргиэнбанк бережно хранит память о Великой Отечественной Войне
07.05.2017, 15:26
Происшествия
На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова
07.05.2017, 15:20
Культура & Образование
Лучший дар страны детям — хороший учитель…
07.05.2017, 11:50
Общество
Связисты ЛОРП: В ногу с современными требованиями!
07.05.2017, 11:32
Общество
Эксклюзив
Благотворительный концерт ветеранам подарили продюсер Шадрин и клуб Ротари
07.05.2017, 11:02
Общество
В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы
07.05.2017, 10:49
Столица
7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы
07.05.2017, 10:44
Культура & Образование
Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы
07.05.2017, 10:36
Красота & Здоровье
Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки
07.05.2017, 10:31
Столица
В Губинском округе Якутска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2017, 10:28
Столица
Год добра: ночные волки стали участниками акции «Папа может, сын поможет!»
07.05.2017, 10:23
Столица
В Якутске провели бесплатные экскурсии для ветеранов Табаги
07.05.2017, 10:15
Общество
Сегодня день рождения журналистов и предпринимателя
07.05.2017, 10:11
Происшествия
В Якутии за сутки сгорело два дома, баня и стог сена
06.05.2017, 23:07
Столица
В Год добра в Якутске стартовала акция «Добрый журналист»
06.05.2017, 21:56
Политика
Издан Указ Ил Дархана, направленный на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения
06.05.2017, 21:43
Общество
Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень
06.05.2017, 21:30
Столица
В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества
06.05.2017, 16:37
Культура & Образование
Состоялось первое заседание Общественного Совета при Минобрнауки Якутии
06.05.2017, 15:27
Политика
Егор Борисов встретился с министром финансов России
06.05.2017, 13:35
Культура & Образование
Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!
06.05.2017, 12:48
Происшествия
Река Лена на территории Якутии вскрылась на 5 суток раньше
06.05.2017, 12:42
Общество
Новые имена воинов из Якутии увековечат на Ржевской земле
06.05.2017, 12:27
Происшествия
МЧС: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
06.05.2017, 12:21
Спорт
Программа Республиканских скачек на 9 мая
06.05.2017, 9:56
Общество
Предприниматели Якутска оказали помощь ветеранам продуктовыми наборами
06.05.2017, 9:50
Экология
Медвежий патруль в Якутии
06.05.2017, 9:02
Происшествия
В Якутии пожарные спасли дом, магазин и гараж
06.05.2017, 8:57
Общество
Сегодня день рождения главы, поэта и организатора ЖКХ
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
05.05.2017, 23:26
Общество
Сотрудники «Сахатранснефтегаза» прошли обучение по гражданской обороне 
05.05.2017, 23:19
Спорт
Соревнования по футболу среди школьных команд на базе Центра «Сосновый бор»
05.05.2017, 23:07
Культура & Образование
Владимир Егоров выступил на круглом столе по физике
Архив новостей
Республика
8 мая 2017, 17:40
104

В Якутске поднят символ Знамени Победы

В преддверии главного праздника страны сегодня, 8 мая 2017 года, в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков состоялась церемония водружения символа Знамени на здание Дома Правительства №1.

На торжественном водружении символа Знамени Победы приняли участие заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Якутии Федор БОРИСОВ, Председатель Конституционного Суда республики Александр КИМ-КИМЭН, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, военный комиссар Республики Саха (Якутия) Артын ДЕМИР-ООЛ, начальник УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия) Алексей ПАХОМОВ, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Сергей ЧЕЛИШЕВ, заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Олег ЛЕБЕДЬ, председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям ИВАНОВ, народные депутаты республики, члены Правительства Якутии, участники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла и труда, представители органов государственной власти, Окружной Администрации города Якутска, политических партий, молодежных организаций, жители и гости столицы.

Символ Знамени Победы под звуки военного марша внесла Знамённая группа Военного комиссариата Республики Саха (Якутия). Церемонией командовал военный комиссар Республики Саха (Якутия) Артын Демир-Оол.

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ветеранов войны, труда и тыла, детей войны с 72-й годовщиной Великой Победы поздравил вице-спикер парламента Виктор Губарев.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев подчеркнул, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Он напомнил, что в ночь на 1 мая 1945 года красноармейцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария после кровопролитной военной операции водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине.

«Мы будем вечно благодарны советскому народу, воинам-победителям за свободу и независимость нашей родины. Мы сегодня должны уделить внимание воспитанию подрастающего поколения, патриотизму. В каждом учебном заведении республики должно быть Знамя Победы, чтобы это послужило напоминанием о великом подвиге советского народа и об ответственности за судьбу своей страны» – подчеркнул он.

Далее вице-спикер сообщил, что 2017 год знаковый для исторической памяти. Так, в этом году мы отметим 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – одно из крупнейших политических событий в истории человечества, повлиявшее на всю историю XX века.

Также Виктор Губарев отметил, что любые политические изменения и решения имеют исключительно важное значение для России в предстоящие годы, особенно в том, что касается ее способности поддерживать и укреплять международный мир и безопасность.

Вице-премьер Алексей Дьячковский отметил, что символ Знамени Победы водружается в честь Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность от потомков. «Сегодня, когда мы водружаем символ Знамени, верим и надеемся, что каждый россиянин, наша страна преодолеет все трудности. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам свобода и как Советская армия сыграла ключевую роль в этой победе над фашизмом», – сказал Алексей Прокопьевич.

От имени ветеранов выступил участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Великой Отечественной войны II степени, награжденный боевым Знаком «Отличный пулеметчик», медалью «За победу над Японией» СЛЕПЦОВ Наум Трифонович. Он автор сборника стихотворений, а также книги воспоминаний «Любить жизнь». Имеет первый разряд по шашкам, является неоднократным победителем республиканских совренований по пулевой стрельбе, арм-реслингу, является участником «Кросса наций».

Ветеран напомнил, что 72 года назад отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войны. Над поверженным Берлином взметнулось знамя Победы. «Тогда, в мае 45-го, слезы радости смешались со слезами горя – слишком высокой ценой была завоевана эта Победа… Вечная слава вашему подвигу и вечная память героям, не вернувшимся с полей сражений, умершим от ран и болезней. Мы смогли выстоять в тяжких испытаниях войны, благодаря стойкости и героизму всех народов, объединенных историей – героической и трагической. Иосиф Сталин руководил страной, и страна под его руководством победила в войне», — сказал он и призвал молодое поколение достойно продолжить боевой и трудовой подвиг старшего поколения.

В свою очередь, выступая от имени молодёжи, ученик 11 «а» класса средней общеобразовательной школы №5 города Якутска Егор АРГУНОВ заверил, что молодое поколение «с честью и достоинством будет гордо нести Знамя Великой Победы и сделает всё возможное для укрепления мира, дружбы и добра». «Когда мы смотрим на Знамя, мы вспоминаем всех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и гордимся теми, кто отдал свою жизнь за родину, Россию и принес нам победу», — сказал он.

Флаг передали представителям молодёжи – кадетам. Через несколько минут над Домом Правительства № 1 республики взмыл символ Знамени Победы. Прозвучали Гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Бойцы ОМОН МВД по Республике Саха (Якутия) произвели залп из автоматических оружий. Перед собравшимися выступила рота почётного караула Якутской кадетской школы-интерната республики.

Мероприятие завершилось вальсом Победы под духовой оркестр.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
03.05.2017, 11:57
Столица
День Победы 2017. Программа празднования 9 мая
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Культура & Образование
08.05.2017

Эхо войны: Захар и Аксинья

Путешествия
08.05.2017

Тур выходного дня в Грузию

Общество
08.05.2017

Любовь и война якутянки Валентины Ефремовой

Общество
08.05.2017

Александра — необыкновенная женщина, самоотверженный врач

Культура & Образование
08.05.2017

«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера

Общество
08.05.2017

Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»

Экономика
07.05.2017

9 мая «Камелек» приглашает всех на горячий чай, оладьи и похлебку

Общество
07.05.2017

В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы