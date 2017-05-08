В Якутске поднят символ Знамени Победы

В преддверии главного праздника страны сегодня, 8 мая 2017 года, в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков состоялась церемония водружения символа Знамени на здание Дома Правительства №1.

На торжественном водружении символа Знамени Победы приняли участие заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Якутии Федор БОРИСОВ, Председатель Конституционного Суда республики Александр КИМ-КИМЭН, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, военный комиссар Республики Саха (Якутия) Артын ДЕМИР-ООЛ, начальник УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия) Алексей ПАХОМОВ, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Сергей ЧЕЛИШЕВ, заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Олег ЛЕБЕДЬ, председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям ИВАНОВ, народные депутаты республики, члены Правительства Якутии, участники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла и труда, представители органов государственной власти, Окружной Администрации города Якутска, политических партий, молодежных организаций, жители и гости столицы.

Символ Знамени Победы под звуки военного марша внесла Знамённая группа Военного комиссариата Республики Саха (Якутия). Церемонией командовал военный комиссар Республики Саха (Якутия) Артын Демир-Оол.

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ветеранов войны, труда и тыла, детей войны с 72-й годовщиной Великой Победы поздравил вице-спикер парламента Виктор Губарев.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев подчеркнул, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Он напомнил, что в ночь на 1 мая 1945 года красноармейцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария после кровопролитной военной операции водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине.

«Мы будем вечно благодарны советскому народу, воинам-победителям за свободу и независимость нашей родины. Мы сегодня должны уделить внимание воспитанию подрастающего поколения, патриотизму. В каждом учебном заведении республики должно быть Знамя Победы, чтобы это послужило напоминанием о великом подвиге советского народа и об ответственности за судьбу своей страны» – подчеркнул он.

Далее вице-спикер сообщил, что 2017 год знаковый для исторической памяти. Так, в этом году мы отметим 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – одно из крупнейших политических событий в истории человечества, повлиявшее на всю историю XX века.

Также Виктор Губарев отметил, что любые политические изменения и решения имеют исключительно важное значение для России в предстоящие годы, особенно в том, что касается ее способности поддерживать и укреплять международный мир и безопасность.

Вице-премьер Алексей Дьячковский отметил, что символ Знамени Победы водружается в честь Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность от потомков. «Сегодня, когда мы водружаем символ Знамени, верим и надеемся, что каждый россиянин, наша страна преодолеет все трудности. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам свобода и как Советская армия сыграла ключевую роль в этой победе над фашизмом», – сказал Алексей Прокопьевич.

От имени ветеранов выступил участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Великой Отечественной войны II степени, награжденный боевым Знаком «Отличный пулеметчик», медалью «За победу над Японией» СЛЕПЦОВ Наум Трифонович. Он автор сборника стихотворений, а также книги воспоминаний «Любить жизнь». Имеет первый разряд по шашкам, является неоднократным победителем республиканских совренований по пулевой стрельбе, арм-реслингу, является участником «Кросса наций».

Ветеран напомнил, что 72 года назад отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войны. Над поверженным Берлином взметнулось знамя Победы. «Тогда, в мае 45-го, слезы радости смешались со слезами горя – слишком высокой ценой была завоевана эта Победа… Вечная слава вашему подвигу и вечная память героям, не вернувшимся с полей сражений, умершим от ран и болезней. Мы смогли выстоять в тяжких испытаниях войны, благодаря стойкости и героизму всех народов, объединенных историей – героической и трагической. Иосиф Сталин руководил страной, и страна под его руководством победила в войне», — сказал он и призвал молодое поколение достойно продолжить боевой и трудовой подвиг старшего поколения.

В свою очередь, выступая от имени молодёжи, ученик 11 «а» класса средней общеобразовательной школы №5 города Якутска Егор АРГУНОВ заверил, что молодое поколение «с честью и достоинством будет гордо нести Знамя Великой Победы и сделает всё возможное для укрепления мира, дружбы и добра». «Когда мы смотрим на Знамя, мы вспоминаем всех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и гордимся теми, кто отдал свою жизнь за родину, Россию и принес нам победу», — сказал он.

Флаг передали представителям молодёжи – кадетам. Через несколько минут над Домом Правительства № 1 республики взмыл символ Знамени Победы. Прозвучали Гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Бойцы ОМОН МВД по Республике Саха (Якутия) произвели залп из автоматических оружий. Перед собравшимися выступила рота почётного караула Якутской кадетской школы-интерната республики.

Мероприятие завершилось вальсом Победы под духовой оркестр.