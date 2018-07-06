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6 июля 2018, 12:55
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В Якутске подготовка к зиме идет по плану

Подготовка социальных объектов к предстоящему отопительному сезону идет по графику, отставаний нет. Об этом на еженедельном заседании оперативного штаба по подготовке к отопительного сезону отчитались представители управлений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Так, в 116 объектах образования проводится промывка систем отопления и ревизия запорной арматуры. К этому дню системы промыты в 51 учреждении (44 % от общего числа). Капитальный ремонт запланирован в 28 учреждениях, включая ремонт систем отопления и водоснабжения. Из них на 11 объектах работы выполнены на 50-60 % (СОШ № 22, детские сады №№ 8, 15, 40, 91 и другие). По остальным объектам проводятся конкурсы и подписание контрактов на выполнение работ.

В ведении управления культуры и духовного развития 39 объектов, из них только 26 объектов подлежат паспортизации, а 13 учреждений культуры расположены в жилых и административных зданиях. Промывка систем отопления проведена в 7 объектах из 26.

Основная работа по подготовке учреждений физкультуры и спорта будет проведена в течение июля. Как сообщил представитель управления, в июне почти во всех детских спортшколах функционировали лагеря отдыха, поэтому на данный момент из 7 школ системы промыты только в ДЮСШ № 4.

По линии здравоохранения в городе и пригородах имеется 32 объекта, к которым относятся 150 зданий. Промывка систем отопления проведена в 50 из них (33 %), подготовлено 49 % тепловых сетей, 54 % водопроводных сетей, 23 % сетей канализации, готовность 9 котельных 26 %.

Директор МКУ “Служба эксплуатации городского хозяйства” Виталий Чикачев отметил положительную, в целом, динамику по сравнению с прошлым годом – тогда все объекты получили паспорта готовности и были запущены вовремя. “Но не стоит расслабляться, особенно ряду округов следует усилить работу с управляющими компаниями”, — подчеркнул Виталий Чикачев.

К работе штаба по руководству подготовкой к отопительному сезону подключились надзорные органы, заседание 5 июля прошло с участием представителя прокуратуры. Следующее заседание штаба будет выездным.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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