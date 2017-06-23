В Якутске подготовка к отопительному сезону идет согласно плана-графика

В Большом зале Окружной администрации города Якутска, 22 июня под руководством первого заместителя главы города по городскому хозяйству Дмитрия САДОВНИКОВА прошло очередное заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.

В работе штаба приняли участие помощник прокурора города Якутска Юлиана ДАНИЛОВА, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Алексей ПОПОВ, начальник отдела коммунального комплекса и энергосбережения МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Макар ПАРНИКОВ, руководители управлений округов и пригородов столицы, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В ходе заседания руководители управлений округов и пригородов столицы проинформировали о ходе работ по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. На сегодняшний день, в многоквартирных жилых комплексах ведется работа по промывке систем отопления, канализации и водоснабжения.

Например, в Центральном округе из 193 многоквартирных домов, промыто — 59, в микрорайоне Марха из 256 домов, промыто – 36, в с. Табага из 194 домов, промыто – 9.

Дмитрий Садовников отметил, что среди отстающих на данном этапе числятся микрорайон Марха, микрорайон Кангалассы, поселок Табага.

«В ходе обсуждения вопросов по подготовке к отопительному сезону с прокурором города Якутска, было принято решение, что ответственность за проведение работ согласно утвержденным планам, в июне месяце ложится на управляющих компаний и ТСЖ. Но, если подготовительный этап работ не завершится до конца июля, то ответственность уже ляжет на руководителей территориальных органов муниципальной власти», — подчеркнул Дмитрий Дмитриевич.

Также он призвал представителей управляющих компаний и руководителей управлений округов и пригородов усилить работу по промывке систем отопления в жилом фонде, после которого должны начаться работы непосредственно на объектах жилищно-коммунального хозяйства, котельных и магистральных тепловых сетях.