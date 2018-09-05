В Якутске почтили память погибших во Второй мировой войне

Почтить память погибших в этот день пришли председатель Конституционного Суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров, заместитель председателя Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Виктор Губарев, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, народные депутаты республики, члены правительства РС (Я), ветераны Великой Отечественной войны тыла и труда, сотрудники Окружной администрации города Якутска, молодежь.

Вторая мировая война является самой кровопролитной и разрушительной в истории. Она началась 1 сентября 1939 года и завершилась 2 сентября 1945 года на территории Дальнего Востока подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии.

Якутия в годы войны потеряла более 62 тысяч человек, вложив немало сил и средств в победу. В ходе боевых действий Советский Союз потерял около 27 миллионов жизней. Всего же в годы Второй мировой погибли свыше 55 миллионов человек.

Бессмертный подвиг советского народа вспоминает участник Великой Отечественной войны Михаил Попов.

«73 года назад закончился этот длинный путь к победе. Конечно, она досталась долгой и тяжелой потерей. К победе шли шесть лет. Участников войны становится все меньше. Нынешней молодежи не стоит забывать о войне, ведь она стала бессмертным подвигом наших солдат. Я прошу молодежь беречь мир, делать все возможное, чтобы войны не было. С праздником победы советского народа!».

От имени молодежи с приветственной речью в адрес ветеранов выступил председатель добровольческой организации школьников «Витязь» Константин Тимофеев.

«Сегодня мы выражаем дань уважение павшим героям войны. Благодаря их отважности и любви к Родине мы сегодня имеем светлое будущее и чистое небо над головой. Я помню, я горжусь!»,- обратился председатель добровольческой организации школьников «Витязь» Константин Тимофеев.

В рамках мероприятия перед гостями и жителями столицы выступили Государственный вокальный ансамбль «Туймаада» и военно-патриотический клуб «Бэдэр».

Участники торжественной церемонии почтили память павших солдат минутой молчания и возложили живые гвоздики к памятнику мемориала «Солдат Туймаады».