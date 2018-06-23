В Якутске почтили память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в День памяти и скорби исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, заместитель Председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев, заместитель главы городского округа Евдокия Евсикова, участник Великой Отечественной войны, почетный председатель городского совета ветеранов Михаил Попов, ветераны и жители города возложили цветы у монумента «Воинам-победителям».

22 июня каждый год в памятный и горестный день вся страна несет цветы на воинские мемориалы, выражая уважение и благодарность предкам, выстоявшим и победившим.

«В этот день, когда немецкие фашисты напали на нашу родину, мне шел семнадцатый год от роду. Мы жили в деревне, работали летом день и ночь на сенокосе. В то утро как обычно выехали в поле. Связь работала только в сельсовете. Мы не знали, что началась война. День почему-то не задался, будто сердце чувствовало, что дома неладно. Вечером сообщили, что началась война… Всех мужчин призвали защищать родину. Мы, фронтовики, ветераны тыла и дети войны, сделали всё, чтобы наша страна выстояла, а потом расцветала. Вечная слава всем погибшим!», – рассказал ветеран Михаил Попов.

«Отрадно видеть, что среди присутствующих много детей, молодежи. Мы обязаны сохранить память наших защитников, донести другим поколениям историю тех событий. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. С каждым годом всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней — о четырёх тяжелейших годах в нашей истории не должна стереться из памяти», – поделилась Евдокия Евсикова.