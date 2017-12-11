В Якутске почтили память погибших в автомобильной аварии на трассе «Колыма»

Первые лица республики, близкие и родные, а так же неравнодушные к трагедии якутяне почтили память погибших в аварии на трассе «Колыма». Сотни людей пришли на площадь Ленина, чтобы возложить цветы и зажечь свечи.

«Страшная трагедия под Нижним Бестяхом затронула сердце каждого жителя республики. Сегодня указом главы Якутии по всей республике объявлен День траура. В страшном ДТП под Нижним Бестяхом погибли девять наших земляков, людей полных сил и планов. Больно и горько осознавать, что это ничем не оправданные жертвы. По факту крупного дорожно-транспортного происшествия будет проведено самое тщательное расследование и установлены истинные причины случившегося. От себя лично и от имени руководства Якутии выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших. Мужества и стойкости вам. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Также выражаю благодарность всем тем, кто не остался в стороне, кто помог на дороге и словом и делом в те трудные минуты», — приносит соболезнования руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов.

Напомним, авария, которая унесла жизни девяти человек, произошла поздно вечером 8 декабря. На высокой скорости столкнулись большегруз и автомобиль «УАЗ», выполнявший пассажирский рейс из поселка Нижний-Бестях в село Ытык-Кюель.