В Якутске по вине нетрезвого водителя произошло ДТП

18 июня в 13:20 на 10 км. Намского тракта 38 –летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь со стороны п. Жатай, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной «Ниссан Атлас», которая от удара съехала в кювет.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи с различными переломами госпитализировала виновника ДТП и женщину, сидевшую на переднем пассажирском сидении его автомобиля. Водителю и пассажиру «Ниссана» медицинские работники, выявив ушибы и ссадины, назначили амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения. Технический прибор «Алкотест» показал недопустимый к управлению результат — 0,82 мг/л. Кроме того, при проверке по административной базе ГИБДД выяснилось, что он не имеет права управления транспортными средствами.

Всего за минувшие выходные дни инспекторами ДПС в Якутске выявлено и отстранено от управления более 20 водителей, допустивших вождение в состоянии опьянения, 3 из которых сели за руль пьяными повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция – лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.