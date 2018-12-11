В Якутске по традиции пройдут дни Ассоциации КМНС Якутии

11-12 декабря в столице республики пройдут дни Ассоциации КМНС Якутии. Напомним, общественная организация была создана 12 декабря 1989 года в г. Якутске на учредительном съезде. Традиционно в этот день организация проведет ряд мероприятий в столице республики.

В Доме дружбы народов им. А.Кулаковского 11 декабря члены Молодежного совета Ассоциации отчитаются о проделанной работе за год. Там же будут чествовать юбиляров-активистов общественного движения.

12 декабря в Доме правительства-2 состоится расширенное заседание Координационного совета АКМНС РС(Я) с участием общественности и представителей органов власти Якутии. На совещании подведут итоги работы за 2018 год и обсудят предстоящие планы навстречу 30-летия Ассоциации.

2019 год является юбилейным для Ассоциации, исполняется 30 лет, как организация ведет активную работу по защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера республики.