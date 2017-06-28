В Якутске по горячим следам задержан угонщик-рецидивист

В межмуниципальное управлениеМВД России «Якутское» за дежурные сутки поступило четыре заявления об угонах автомашин. Следственно-оперативной группой было установлено, что угоны совершены одним и тем же злоумышленником.

Подозреваемый в совершении данных преступлений — 24-летний уроженец Нюрбинского района — был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.

В ходе доследственной проверки установлено, что около 2 часов ночи злоумышленник проник в студенческое общежитие, где из незапертой комнаты похитил ноутбук. Со двора данного дома он угнал автомашину, владелец которой забыл вынуть ключи зажигания. По пути автомобиль застрял в грязи, где он ее и оставил.

Вечером того же дня злоумышленник совершил второй угон, владелица которой сообщает полицейским, что непредусмотрительно оставила в салоне денежные средства в размере 15000 рублей и ноутбук.

Как выяснилось впоследствии, злоумышленник, обнаружив значительную сумму денег, распивал спиртные напитки с приятелями и разъезжал с ними по городу на угнанной автомашине. Через некоторое время, разбив автомашину, подозреваемый вспомнил о завязшем в грязи автомобиле и уговорил приятелей вытащить ее.

В поисках троса злоумышленник проник на территорию частного дома, на веранде которого обнаружил велосипед, шуруповерт и похитил их. Вернувшись и увидев, что приятели ушли, он решил угнать другую автомашину.

На этот раз потерпевшая обнаруживает угон и даже предпринимает самостоятельные попытки преследования на автомашине знакомых. Однако, злоумышленнику удается скрыться. По пути он повреждает автомобиль, съехав в кювет.

Вернувшись под утро домой, подозреваемый проверяет входные двери своих соседей, одна из которой оказывается незапертой. Хозяин квартиры в это время находился в душе. Злоумышленник находит в прихожей ключи от автомашины соседа и сотовый телефон. Выйдя из подъезда, он пультом дистанционного управления заводит «Тойоту Пробокс», на которой едет в развлекательное заведение. По пути, увидев борт ДПС, он спешно покинул угнанный автотранспорт, после чего, скрылся.

Для задержания подозреваемого был предпринят ряд оперативных мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством», по ст.158 «Кража»Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.