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14 июня 2018, 21:20
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В Якутске планируют ввести 70 км новых дорог до 2022 года

Якутск остается крупнейшим в республике заказчиком строительства дорог. Инвестиции в дорожное строительство растут: за последние два года в столице построено и введено  более 20 километров дорог или  27 объектов улично-дорожной сети. О том, на какие объекты столичные власти делают упор в 2018 году, рассказал в интервью начальнику Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной Администрации Туяре Константиновой руководитель МКУ «Главстрой» Сергей ОРЛОВ.

— Недавно услышала: «Жизнь в городе как будто остановилась, не видно и не слышно «Дорисс», дороги не ремонтируются». Сергей Владимирович, действительно ли в дорожной сфере наблюдается застой?

— Это пустые разговоры. Дело в том, что в прошлом году дорожные работы начинали в мае, так как у нас был многолетний контракт с «Дорисс». Сейчас ситуация другая – нам нужно заключить новые контракты, проекты которых требуют прохождение обязательной государственной экспертизы. Строить дороги в Якутске – это не только укладка асфальта, но и решение многих сопутствующих технических вопросов, таких как вынос инженерных сетей, согласование с ресурсоснабжающими организациями, проектировщиками, отработка замечаний госэкспертов. Любое строительство линейных объектов – это спецоперация, требующая оперативных решений.  В целом на строительно-монтажные работы бюджетом городского округа «город Якутск» на 2018 год выделено 358 млн рублей.

— Волноваться не о чем – застоя нет, реконструкция дорог продолжается?

—  Да, вынужден с вами согласиться.  С 2017 года на улицах Якутска и в пригородах ведем работы на 11 объектах, общей протяженностью 12,5 км. Из них в 2018 году ведутся работы силами подрядной организации ПАО «Дорисс» по завершению 6 переходящих объектов:  ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до Покровского тракта, Объездное шоссе на участке от автострады 50 лет Октября до Вилюйского тракта (1-ая очередь — от автострады 50 лет Октября до ул. Жорницкого, с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Жорницкого), ул. Кальвица на участке от ул. Дзержинского до ул. Жорницкого, ул. Ломоносова на участке от ул. Петровского до ул. Октябрьская, ул. Жорницкого на участке от ул. Семена Данилова до Хатын-Юряхского шоссе, ул. Чиряева на участке от ул. Дзержинского до ул. Хабарова.

— Какие еще объекты включены в программу реконструкции дорог в этом году?

— С начала года заключены 6 новых контрактов по переустройству инженерных сетей, таких как: газоснабжение, электроснабжение и водоотведение на круговой развязке в пересечении улиц Пирогова-Жорницкого-Кальвица, переключение напорной канализации по ул. Автодорожная и устройство линий наружного освещения Объездного шоссе. В ближайшие дни ждем подведения итогов аукционов по установке тротуаров и заездных «карманов» по улице Автодорожная. По строительству 4 полосы «Дорисс» приступит к работам  после  30 июня, когда завершатся работы по  выносу и замене труб напорной канализации.

Запланирован ремонт дорог на 3-х участках улиц по традиционной технологии: Хатын-Юряхского шоссе на участке от Объездного шоссе до ул. Курнатовского, ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Кальвица до ул. Авиационная, ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева. В рамках Года новаторства, объявленного Айсеном Сергеевичем Николаевым, будут выполнены работы по применению технологии стабилизации грунтов – такого в городе ранее не практиковалось. К примеру, стабилизация грунтов предусмотрена по улице Хоринская. В этом году будут выполнены работы по стабилизации грунтов общей протяженностью свыше 500 метров. По данным объектам проходим госэкспертизу проектной документации. По Хатын-Юряхскому шоссе подрядчик уже определен – ООО «СУ-888». Отмечу, что новые объекты финансируются  исключительно за счёт городского бюджета.

Разработаны и направлены для прохождения государственной экспертизы 20 проектов на объекты улично-дорожной сети 2019-2020 годов.

— Сергей Владимирович, следует ли ожидать в связи ремонтом перекрытия улиц?

— Это неизбежно, и мы просим горожан с пониманием отнестись к данным мерам.  По Хатын-Юряху перекрытие будет уже на этой неделе.

— Судя по вашим данным, в Якутске наблюдается снижение темпа строительства дорог.

— По сравнению с предыдущими годами показатели действительно уступают. Причин несколько – сокращение финансирования из средств Дорожного фонда Республики Саха (Якутия), неисполнение договорных обязательств и другие. Например, одной из проектных организаций в 2017 году не разработаны и не сданы в срок 13 проектов по объектам улично-дорожной сети. Муниципальные контракты расторгнуты, и проектная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков.

— Сергей Владимирович, когда завершатся ремонтные работы?

— Работы завершим по графику осенью этого года, кроме улицы Чайковского, где у нас будет двухгодичный контракт.

— Спасибо за беседу!

 

 

 

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА города Якутска.
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