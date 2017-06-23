В Якутске планируется сделать кумыс альтернативой алкоголю

В рамках проведения III Международного фестиваля кумыса «Айыы Аьа» — «Божественный» напиток 23 июня в актовом зале Якутской государственной сельскохозяйственной академии прошел круглый стол, посвященный актуальным вопросам кумысопроизводства, где были обсуждены вопросы производства и популяризации национального напитка.

Участие приняли заместитель главы города Якутска Петр Ефремов, начальник Управления сельского хозяйства г. Якутска Николай Афанасьев, президент Торгово-промышленной палаты РС (Я) Владимир Членов, и.о. ректора Якутской сельскохозяйственной академии по научной работе Николай Сивцев, участники фестиваля, представители научной общественности, жюри фестиваля и другие.

Было отмечено, что событие проводится в этом году в третий раз. Благодаря поддержке руководства города за короткий промежуток времени оно приобрело популярность среди населения.

«В будущем для развития и расширения кумысопроизводства необходима государственная поддержка. Кумыс должен стать альтернативным напитком алкоголю, а его реализация — приносить доход не только в летнее время, но и круглый год», — отмечают они. Также были обсуждены вопросы строительстве центра кумысопития в Якутске и разведения табунного коневодства.

После завершения круглого стола члены жюри провели дегустацию конкурсных образцов кумыса. Итоги будут подведены 24 июня на «Ысыахе Туймаады-2017».