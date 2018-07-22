В Якутске – пик подготовки к отопительному сезону

Подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону, санитарное состояние и ремонт дорог в Строительном и Сайсарском округах проверил исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска Виталий Чикачев в ходе субботнего объезда 21 июля.

Объезд с участием руководителей структурных подразделений Окружной администрации, территориальных управлений, муниципальных коммунальных и строительных организаций начался с городского лицея, в котором идет капитальный ремонт системы отопления. Подрядчик ООО «Эра-Капитал» приступил к работам неделю назад и обязуется закончить ремонт к 25 августа. Сейчас проводится замена старых пластиковых труб на металлические. Капремонт в лицее начался позднее других школ и находится на контроле Окружной администрации.

Отметим, что из 42 школ в этом году капитальный ремонт отопительных систем проводится в 9 школах.

Следующим пунктом объезда стал «Центр развития ребенка – детский сад № 19 «Василек». Здесь также недавно начался капремонт системы отопления, из-за неисправности которой промерзали полы в столовой. В настоящее время работники подрядной организации ООО «Монолит» демонтируют старые чугунные батареи для замены на биметаллические.

Управлению образования поручено взять на строгий контроль выполнение графика работ подрядными организациями в этих образовательных учреждениях. «До 25 августа на объектах образования должны быть завершены строительно-монтажные работы и подписаны справки готовности с ресурсоснабжающими организациями. К 1 сентября мы должны подать тепло в школы и начать отопительный сезон», — подчеркнул Виталий Чикачев.

Далее по маршруту был заезд на ул. Кирсанова в районе ЯКСМК, где идет ремонт бесхозяйных сетей водоснабжения. ООО «Жилищный стандарт» выполнил работы в срок, осталось утеплить теплотрассу протяженностью 400 метров и, как заверил подрядчик, ко вторнику ремонт будет завершен.

По пути к следующему пункту и.о. первого заместителя главы по городскому хозяйству проверил ход ремонтных работ от Хатын-Юряхского до Окружного шоссе, ремонт улицы Чайковского, санитарные точки по Окружному шоссе.

Реконструкция котельной санатория «Абырал» идет по графику, возведен фундамент, воздвигается каркас, котловое оборудование закуплено и находится в городе, заказана дымовая труба и в конце июля будет доставлена в Якутск. Снос старого здания был проведен с целью реконструкции и увеличения мощности котельной. Котельная будет введена в эксплуатацию АО «Теплоэнергия» к началу отопительного сезона.

В завершение объезда Виталий Чикачев изучил на месте ситуацию с домами № 23/1 и № 23/2 по ул. Автодорожная, которая находится на особом контроле городских властей. По окончании прошлого отопительного сезона ОАО ЛК «Туймаада-лизинг» уведомила собственников двух деревянных квартирных домов о прекращении теплоснабжения от своей котельной в будущем сезоне. Поэтому власти города изыскивают альтернативное решение ситуации. «Существует два варианта – централизованное теплоснабжение от котельной АО «Теплоэнергия» с прокладкой трубопровода или ввод автономного газового отопления в каждой квартире. Рядом с домами проходит газовая магистраль, но высокого давления, поэтому здесь потребуется ставить ГРП, чтобы обеспечить дома газом низкого давления», — прокомментировал исполняющий обязанности первого замглавы. По словам Виталия Чикачева, подключение к централизованному теплоснабжению, на чем настаивают жители, осложняется тем, что в этом месте планируется масштабная реконструкция дороги. Обсуждение этого вопроса в Окружной администрации будет продолжено во вторник.

Подводя итог контрольного объезда, Виталий Чикачев отметил, что подготовка к отопительному сезону идет по плану, промывка систем отопления жилого фонда составила 76 % и на следующей неделе начнется выдача паспортов готовности.

«По объектам коммунального комплекса ремонтные программы основных поставщиков ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», МУП «Теплоэнергия», МУП «ПТСК», УК «Прометей» выполнены на 70-80 %. На особом контроле реконструкция и строительство котельных – это «Абырал», котельная на Лермонтова, 200 «Теплоэнергия», котельная ПТСК в Тулагино. Одно из стратегических направлений в этом году – переключение котельной «Промкомплекс» АО «Теплоэнергия» на магистральные сети ЯГРЭС-2», — сообщил и.о. первого заместителя главы Якутска Виталий Чикачев.