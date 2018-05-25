В Якутске перекрыта улица

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ по замене газопровода по адресу: РС(Я), г. Якутск, Тимирязева и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств по улице Тимирязева на участке от пересечения с ул. Дежнева до пересечения с ул. Байкалова на период с 09:00 часов 28 мая до 23:00 часов 29 июня 2018 года.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.