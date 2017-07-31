В Якутске пенсионерка перечислила 10 тысяч рублей мошеннику

Столичные полицейские ведут розыск подозреваемого, который обманным путем похитил у 76-летней пенсионерки деньги.

Заявительница пояснила, что в дневное время на номер ее мобильного телефона позвонил мужчина. Он сообщил, что ее сын стал виновником ДТП, и во избежание привлечения к уголовной ответственности ему необходимо заплатить 10 000 рублей потерпевшему. Мужчина предупредил пенсионерку, что данный разговор должен остаться в тайне, и она должна перевести деньги по карте. Женщина подготовила необходимую сумму и перевела деньги через терминал.

Спустя некоторое время женщина решила позвонить сыну, чтобы узнать подробности происшествия. Именно тогда пенсионерка узнала, что никто не попадал в ДТП. Когда пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошеннических действий сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Ведется розыск злоумышленника.

Как отмечают сотрудники уголовного розыска, подобные звонки от мошенников поступают в подавляющем большинстве случаев на мобильные номера из других регионов. Злоумышленники сразу начинают нагнетать обстановку, не давая взвесить и правильно оценить потенциальным жертвам обстановку. Они могут представляться родственником потерпевших, и, чтобы не быть узнанным, сразу передают трубку своим сообщникам, называющимися потерпевшей стороной, сотрудниками каких-либо органов или адвокатом.

МВД по Республике Саха (Якутия) советует при поступлении подобных звонков сразу связываться по параллельному телефону с родственниками или знакомыми, о которых идет речь, задавать как можно больше уточняющих вопросов, в том числе и тех, ответы на которые может знать только родственник. Например, девичью фамилию матери, кличку домашнего питомца или марку автомобиля. Если звонящие люди требуют передать деньги, обязательно обратитесь в полицию.