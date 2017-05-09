В Якутске озвучили результаты XVIII Азиатской олимпиады по физике

8 мая 2017 г. в культурном центре «Сергеляхские огни» состоялось закрытие XVIII Азиатской олимпиады по физике, на котором озвучили результаты олимпиады. В течение двух дней школьники из 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона соревновались по физике в 2-х турах — теоретическом и экспериментальном.

Почетными гостями церемонии закрытия стали первый Президент Якутии Михаил Николаев, президент Азиатской физической олимпиады господин Квек Леон Чуань, заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Дьячковский, министр образования и науки Якутии Владимир Егоров и другие должностные лица.

Президент АФО г-н Квек Леон Чуань выразил слова благодарности в адрес руководства республики за высокий уровень организации и поддержки мероприятия. Гость из Сингапура отметил высокую преданность и патриотизм руководителей Якутии, приведя их в пример для тех, кто будет в дальнейшем обучаться заграницей, вернуться на свою родину и служить своему народу. Обращаясь к участникам олимпиады, президент АФО сказал: «Мы в эти дни все стали супер друзьями. Позвольте мне поздравить всех участников олимпиады. Думаю, что вы стали хорошими друзьями, установили крепкие связи для будущего сотрудничества. Некоторые из вас в будущем, возможно, станут научными партнерами, научными сотрудниками, а некоторые станут бизнес-партнерами или финансовыми консультантами. Возможно, человек, сидящий рядом с вами — это будущий премьер-министр или президент страны. Я надеюсь, что ваша дружба продлится долгие годы».

Участников олимпиады поздравил видеообращением и заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов.

От имени Правительства Якутии участников олимпиады поздравил Алексей Дьячковский, заместитель Председателя Правительства РС (Я): «Я очень надеюсь, что каждый участник и руководитель команды получили бесценный опыт общения, работы, взаимодействия и дружбы. Я верю, что сегодня вы заложили начало пути для будущего общения и совместной работы. Кроме того, вы познакомились с нашей республикой, увидели, что здесь на вечной мерзлоте люди успешно работают, развиваются и живут. Я хочу поблагодарить от имени Правительства всех участников призеров и чемпионов нашей олимпиады, руководителей команд и, конечно же, организаторов. Мы приглашаем всех вас в следующем году на Международные интеллектуальные игры», — сказал Алексей Прокопьевич и передал эстафету стране-организатору следующего года – Вьетнаму.

Напомним, что в соревновании по физике приняли участие 170 школьников из 24 стран. Россию представили 16 участников, из них 10 стали обладателями медалей, 4 ребят получили похвальную грамоту:

Василий Югов, г. Пермь — золото;

Станислав Крымский, г. Санкт-Петербург – золото;

Дмитрий Плотников, г. Москва – золото;

Артем Петров, г. Санкт-Петербург – золото;

Сергей Власенко, г. Воронеж (Воронежская область) – серебро;

Захар Яковлев, г. Санкт-Петербург – серебро;

Кирилл Паршуков, г. Сыктывкар (Республика Коми) – бронза;

Андрей Скалкин, г. Москва – бронза;

Яков Андреев, г. Санкт-Петербург – бронза;

Борис Билич – бронза;

Никита Торопцев, г. Пенза (Пензенская область) – похвальная грамота;

Ярослав Гребняк, г. Зеленоград (Московская область) – похвальная грамота;

Михаил Олиференко, г. Екатеринбург (Свердловская область) – похвальная грамота;

Тимофей Торохов, г. Якутск (Республика Саха (Якутия)) — похвальная грамота.

По итогам олимпиады награды получили 91 юных физиков, из них 19 — золото, 13 — серебро, 25 – бронзу, 34 – похвальную грамоту.

Соорганизатором Азиатской олимпиады выступил Московский физико-технический институт, на базе которого уже не первый год готовится российская национальная школьная сборная по физике. По мнению проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артема Воронова, этот накопленный методический опыт позволяет не только проводить тренировки на базе Физтеха, но и готовить задачи для олимпиады: «Азиатская международная олимпиада — финальная тренировка перед международной олимпиадой по физике — самой массовой по количеству стран. По итогам АФО формируется российская команда, которая поедет в Индонезию. В этом году Физтех не только готовил российских школьников к олимпиаде в Якутии, но и создал комплект задач для теоретического и экспериментального туров олимпиады. Сегодня ребята показали отличный результат, стоит их поздравить и пожелать российской сборной дальнейшего успеха в Индонезии!».

Отметим, что Азиатская олимпиада по физике — это уникальное ежегодное интеллектуальное соревнование по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Олимпиада проводится уже 17 лет, с 2000 года. С учетом итогов АФО-2017 будет сформирован рейтинг кандидатов для участия на Международной олимпиаде по физике 2017, которая пройдет в Индонезии с 16 по 24 июля.

Организаторами АФО-2017 выступили Правительство РС(Я), ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)», ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», АНО «Международный комитет Игр «Дети Азии».