В Якутске ожидаются порывы ветра

По прогнозу Главного управления МЧС России, с 4 по 6 июля ожидаются умеренные дожди, гроза, ветер юго-восточный составит 5-10 м/с, при грозе ветер усилится до 15-20 м/с, температура ночью будет +13 + 18, днем — +27 +32. «Во избежание несчастных случаев советуем не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами, закрыть форточки, окна, двери, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом», — рекомендуют в Управлении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «город Якутск». comments powered by HyperComments Источник: якутск.рф

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