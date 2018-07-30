В Якутске ожидается приезд Станислава Черчесова — главного тренера сборной России по футболу!

Как сообщил источник сайту Sportyakutia.ru в столицу Республики Саха (Якутия) ожидается приезд главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Саламовича Черчесова, чья команда совсем недавно успешно выступила на завершившемся домашнем чемпионате мира.
Вместе с главным тренером в Якутск прилетит также экс-игрок сборной России Алексей Смертин, выступавший в свое время в футбольных клубах «Локомотив» (Москва) и «Чесли» (Лондон), а также президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Предварительная дата пребывания футбольной делегации назначены на 20-21 августа. Более подробная информация будет позже.
Источник: Sportyakutia.ru, http://sportyakutia.ru/novosti/futbol/7710-v-avguste-v-yakutske-ozhidaetsya-priezd-stanislava-cherchesova
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