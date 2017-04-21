В Якутске отметят Всемирный день оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун

В следующую субботу, 29 апреля с 12 часов на площади Орджоникидзе состоится мероприятие, приуроченное Всемирному дню оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун под девизом «Один мир. Одно дыхание».

Организаторы отмечают, что празднование начинается в первом часовом поясе, в Самоа, затем эстафету подхватывают страны Азии, Океании, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Завершающие мероприятия проходят в последнем часовом поясе на Гавайях. Таким образом, праздник отмечается в течение суток и охватывает около 80 стран, сотни городов, десятки тысяч людей.

В этот день энтузиасты показывают тайцзицюань и цигун на открытых площадках, проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В некоторых странах, например, в Бразилии, Египте, Пуэрто-Рико, США, Франции этот день отмечается на национальном уровне. Мероприятие широко освещается в ведущих мировых средствах массовой информации: CNN, BBC, агентство Францпресс, Нью-йорк таймс, агентство Синьхуа.

В прошлом году якутские любители тайцзицюань и цигун впервые влились в эту глобальную волну и провели тайцзицюань флешмоб на площади Ленина. Фотоотчет мероприятия можно увидеть, пройдя по ссылке http://dnevniki.ykt.ru/Sady/1031515

В Год добра якутские любители тайцзицюань и цигун вновь соберутся вместе и проведут Open air тренировку для всех желающих.

Праздник проводят Якутская школа тайцзицюань совместно с Федерацией ушу РС (Я).

В программе: показательные выступления тайцзицюань; тренировки от самых титулованных тренеров:

— по тайцзицюань стиль Чэнь – Светлана Кобякова, Эдуард Курченко,

— по цигун и тайцзицюань стиль Ян – Аркадий Прокопьев,

— по ушу-таолу – Василий Самсонов.

Мероприятие проводится с целью:

— рассказать о целительной силе древних китайских практик тайцзицюань и цигун;

— поддержать государственную политику формирования здорового образа жизни через содействие привлечению широкого круга населения к ЗОЖ, приобщить людей к оздоровлению;

— объединить людей, стерев возрастные, гендерные, расовые, социальные, религиозные границы.

— стать примером осознанного единства людей для сохранения здоровья.

Телефон для справок: 89142286379, Светлана Кобякова, директор АНО «Якутская школа тайцзицюань».