В Якутске отметят День воссоединения Крыма с Россией

В рамках Дня воссоединения Крыма с Россией в историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске состоится ряд мероприятий.

16 марта Андрей И выступит в конференц-зале парка с лекцией «Севастопольский шторм», посвященной событиям в Севастополе накануне воссоединения Крыма с Россией.

Также в этот день пройдут тематические экскурсии, посвященные роли Крыма в истории и культуре России. Они продлятся до 23 марта.

18 марта запланированы доклад и выставка от археографа Национального архива республики Александра Калашникова о работе над изданием плаката «Воины — якутяне в битве за Крым» и книгой «Освобождение Крыма. 8 апреля – 12 мая 1944 г.». Также он расскажет об участии в Гранте Президента РФ В.В.Путина по выявлению документов об участии воинов — якутян в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков в Центральном архиве РФ.

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