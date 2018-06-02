В Якутске отметили Всемирный день молока

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» — эта фраза знакома нам всем с детства. Полезность молока, молочных продуктов для растущего организма доказывать лишне – в молоке содержится целый спектр необходимых для детей полезных веществ, снижение дневной нормы потребления которых может вызвать нарушения, иногда тяжелые. Утомляемость, подверженность простудным заболеваниям, хрупкость костей – это лишь небольшая часть последствий снижения потребления молока. Молоко – естественный катализатор роста, интеллектуального развития, красоты.

В России объявлено Десятилетие детства, принята Национальная стратегия действий в интересах детей. В республике в рамках этого принят ряд положительных мер: об обеспечении полноценным питанием матерей и детей в возрасте до 3 лет, и реализация Национальной программы «Школьное молоко».

Во многих странах мира и в 49 регионах России школьники в обязательном порядке принимают не менее 200 мл молока – и это самым ни на что есть положительным образом сказывается на их развитии. Это доказывают многочисленные исследования – отметила в выступлении на празднике главный диетолог республики Ульяна Лебедева.

В республике флагманом программы «Школьное молоко» является завод детского питания компании «Туймаада Агроснаб», выпускающий молочную продукцию, отвечающую всем стандартам под маркой «Наше Родное» для питания детей от 1 года. Удивительно вкусный творог, кисломолочные продукты, молоко в тетраупаковке пользуются неизменным спросом.

В обращении к детям и их родителям генеральный директор компании «Туймаада Агроснаб» Павел Чириков призвал поддержать продукцию местного производителя, указав на несомненный и самый главный плюс продукции – свежесть.

На празднике молока, который прошел в День защиты детей при содействии двух республиканских министерств – здравоохранения и образования детям и их родителям в игровой, наглядной форме показали все плюсы регулярного употребления молока, предлагали продукцию завода детского питания.

Послами марки местного товаропроизводителя стала творческая семья Николаевых – эстрадных исполнителей Эрхаана и Саниты Ай и их сын Ча5ыл. Продукция компании будет предлагаться в детском центре летнего отдыха «Сосновый бор». При этом производитель предлагает присоединиться к программе оздоровления детей всех – муниципальные органы власти, образовательные учреждения, родителей.