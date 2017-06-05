В Якутске отметили экологические даты

Сегодня, 5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога России. 4 и 5 июня в Якутске прошли масштабные мероприятия, приуроченные к этим знаменательным датам.

В воскресенье, 4 июня состоялся экологический велопробег-субботник. 30 велосипедистов во главе с министром охраны природы РС(Я) Сахамином Афанасьевым и заместителем министра Эдуардом Пихтиным дружной колонной проехались с площади Орджоникидзе до района Птицефабрики, где устроили субботник. В результате уборки было собрано около 80 мешков мусора.

Основные мероприятия, посвященные к Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога России, прошли сегодня на площади Орджоникидзе.

Первый заместитель министра охраны природы Семен Яковлев поздравил всех присутствующих с Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога России.

«Этот праздник — напоминание о хрупкости окружающего мира и о нашей персональной ответственности за каждый родник, дерево и живое существо. Это и возможность задуматься о собственной роли в охране окружающей среды. От того что мы сделаем сегодня, зависит будущее нашей республики», — отметил он.

В этот день Министерство охраны природы РС(Я) подготовило для жителей и гостей столицы обширную культурную программу. Так, на главной площади города организованы информационно-консультационные площадки по вопросам прав пользования водными объектами, использования и сохранения охотничьих ресурсов, экологической безопасности, а также организации и функционированию особо охраняемых природных территорий.

При поддержке партнеров Министерства образования и науки РС(Я), Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), ГАУ ДО РС(Я) «РЭТАО» проведены выставки: эко-плакатов I слета «Зеленые пионеры Якутии», природоохранной деятельности, экологического образования, а также выставка туристских экологических троп.

Кроме того, работники Дворца детского творчества представили специальную программу для детей: дети учились мастерить поделки и игрушки из экологических материалов, рисовали животных и растения, занесенных в Красную книгу Якутии, лепили из глины, принимали участие в конкурсе «Нарисуй природу на асфальте». К всеобщей радости юных якутян, Республиканский зоопарк «Орто Дойду» им. В.Г. Алексеева организовал живой уголок с кроликами, морскими свинками и черепашками.

Для всех желающих работала выставка-продажа рассады Ботанического сада СВФУ им. М.К. Аммосова при поддержке Института естественных наук СВФУ, а также «Эко-Ярмарка» хенд-мейд мастеров «Open-Market».

Горожане также стали участниками акции по сбору эко-посланий для «Капсулы времени» от СКПК КС «Алмазкредитсервис» – обращение к будущему мог записать любой желающий. По словам организаторов, «Капсула времени» будет распакована только через 10 лет.

Также Центром по работе с волонтерами РС(Я) совместно с Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) была проведена экологическая акция по сбору отработанных батареек и ртутных ламп «Сдай батарейку – спаси планету!», где самым активным участникам были вручены уникальные эко-кубы «Наш лес» с семенами краснокнижных, редких растений, произрастающих на территории республики.

Кроме того, проведена акция по приему бытовых ртутных ламп от отдела экологии и обращения с отходами МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ОА ГО «г. Якутск». Взамен лампам каждый участник акции получил семена цветов «Сдай ртутную лампу – получи семена добра», а победители конкурсов получили сертификаты на бесплатное посещение Республиканского зоопарка «Орто Дойду» им. В.Г. Алексеева.

В этот праздничный день состоялась торжественная церемония посвящения в ряды «Зеленых пионеров» — 25 учащихся Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова дали клятву защищать и оберегать природу. Почетные гости, партнеры и руководство Минприроды Якутии повязали ребятам зеленые галстуки, после чего был исполнен гимн экологов.

Данное мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Управления культуры и духовного развития ОА ГО «г. Якутск», СКПК КС «Алмазкредитсерсвис» и многих других. Министерство охраны природы РС(Я) благодарит всех партнеров за оказанную помощь и содействие в проведении профессионального праздника.